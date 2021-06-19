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金正恩承認「北韓陷入糧食危機」　一包咖啡飆漲到2800元

▲▼金正恩18日主持全員會議，並宣告閉幕。（圖／路透社）

▲金正恩18日主持全員會議，並宣告閉幕。（圖／路透社）

實習記者陳妙津／綜合報導

北韓領導人金正恩週二首度坦承，由於北韓農業仍未從去年的天災中恢復，國內正面臨嚴重缺糧問題，但又因為新冠疫情，邊境大多仍處關閉狀態，進口供應困難，導致民生物資價格飛漲，一包咖啡竟然可以賣到超過100美元（約新台幣2805元）。

▲▼北韓今年恐缺糧達130萬噸，金正恩召開全員會議討論解決糧食不足問題。（圖／路透社）

▲▼北韓今年恐缺糧達130萬噸，金正恩召開全員會議討論解決糧食不足問題。（圖／路透社）

▲▼北韓今年恐缺糧達130萬噸，金正恩召開全員會議討論解決糧食不足問題。（圖／路透社）

據CNN報導，在首都平壤地區，雖然稻米和燃料價格仍相對穩定，但一些主要民生物資價格已開始飆漲，例如糖、大豆油、麵粉等進口主食價格不斷上漲，以當地人及外國人都可以去採購的Tongil市場為例，馬鈴薯價格已經漲了三倍。

當地居民表示，非民生必需品例如紅茶等，每小包已漲到70美元左右（約新台幣1925元），而一包咖啡則漲至100多美元（約新台幣2805元）。

金正恩並未透露缺糧問題多嚴重，不過據聯合國糧食及農業組織（FAO）估計，北韓短缺約86萬噸的糧食，或是相當於全國兩個多月的供應量。

鑒於4 月份的缺糧情況嚴重，金正恩呼籲北韓民眾再次進行另一場勞動與犧牲的「艱苦長征(Arduous March)」，這個詞源於1990 年代朝鮮的毀滅性飢荒時期，當時缺糧造成數十萬人死亡。

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