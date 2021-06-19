全球最大疫苗生產國：滿足國內需求前　「不會恢復疫苗出口」

▲印度是全球最大疫苗生產國，但國內爆發第二波疫情後，宣布暫停出口疫苗至今。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

印度為全球最大疫苗生產國，但國內爆發第二波疫情後，暫停出口至今。防疫工作小組負責人保羅博士（Dr. Vinod K. Paul）於18日接受《美聯社》專訪時表示，印度很希望恢復疫苗出口，但直到國內需求滿足之前，都不會這麼做。

印度目前不到5％人口完全免疫，專家警告，接種率在年底前必須大幅提高，才能夠保護大部分民眾。保羅表示，「一旦達成讓大部分印度人口接種的迫切目標，且有多個可靠的疫苗庫存來源，我們就能扮演服務他人的角色，提供疫苗」，但「此刻提出任何期限都是不公平的」。

保羅也強調，新德里是為了對抗國內疫情才管制出口，且在今年初就已送出「大量」疫苗，「這一點必須獲得承認與尊敬，沒有多少國家這麼做」。

印度1月起向90多個國家出口疫苗，但4月因國內疫情嚴峻而停止輸出，導致許多開發中國家缺乏足夠供應，影響數百萬人。全球最大疫製造商印度血清研究所（Serum Institute of India）也放棄在COVAX計畫中的主要供應商角色，該機構上個月表示，可能直到年底才能繼續提供疫苗。

印度目前累計超過2900萬例、38萬多人確診死亡，專家認為此數據遭到嚴重低估，也有不少人批判政府推動國內接種計畫太過遲緩。但是，保羅表示，政府沒有理由隱匿疫情，而未來將把防疫重點轉移至內陸與農村地區。

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