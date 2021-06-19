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馬斯克面試愛問「燒腦」謎題！幾乎沒人全答對　他曝出題真實用意

▲▼ 安珀赫德、伊隆馬斯克打官司搶胚胎 。（圖／達志影像／美聯社）

▲特斯拉、SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

傳記作家萬斯（Ashlee Vance）表示，特斯拉、SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）面試時，很喜歡詢問一道「超燒腦」謎題，並且要求面試當場回答，雖然很少人能夠完整說出2個答案，但他也不在乎是否答對，因為真正目的是審視對方解決問題的方式。

根據《每日星報》等外媒報導，馬斯克會問，「你站在地球表面，往南走1英里，往西走1英里，再往北走1英里，結果卻回到原點。你在哪裡？」大多數工程師都能說出第1個答案，也就是北極點，但他會接著追問，「你還有可能在哪裡？」，卻很少人可以說出第2個解答。

萬斯撰有傳記《伊隆．馬斯克：特斯拉、與夢幻未來的渴求》一書，他解釋，另一個答案是「靠近南極點的某個地方」，如果你一開始站在A點，往南走1英里到達B點，而此地的地球圓周正好是1英里，再往西走1英里，就會繞一圈周長回到B點，最後往北走1英里，便會回到A點。

萬斯透露，馬斯克總會很開心地講解，並且引用相關公式，但卻不是真的在乎面試者是否答對，「他將這視為確認面試者解決問題、處理資訊能力的機會」。

另一名機械工程師也在社群媒體上分享這道謎題，許多網友紛紛留言表示，「我會在家裡，因為馬斯克不可能雇用我」、「我滿腦子都在想，這個問題是不是違反相對論啊？」，但也有不少民眾能夠說出第1個解答，「你站在地球表面，所以如果你在不同方向走了3英里卻回到原點，那就是北極點」。

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