聯合國通過決議！呼籲實施「緬甸武器禁運」　中俄泰等36國棄權

▲緬甸軍變邁入第4個月。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

聯合國大會18日通過表決，呼籲各國停止向緬甸運送武器，要求軍政府釋放民選領袖翁山蘇姬等政治犯，尊重2020年11月的大選結果，更應履行4月與東協（ASEAN）達成的5項共識，包括立即停止一切暴力鎮壓和平示威者等。歐盟駐聯合國大使斯庫格（Olof Skoog）強調，此決議向緬甸傳出強烈信息，軍政府不只失去合法性，更已被國際孤立。

綜合外媒報導，共119個成員國投下贊成票，唯一反對的為白俄羅斯，而中國、俄羅斯等36個國家則棄權。棄權國家指出，這場危機為緬甸內部問題，此決議並無認何實質幫助；其他國家則認為，聯合國未正視緬甸4年來大肆鎮壓羅興亞穆斯林（Rohingya）民族，造成近百萬人逃離等問題。

▲緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）出席東協緊急峰會。（圖／路透）



聯合國緬甸事務特使伯格納（Christine Schraner Burgener）事後強調，大規模內戰風險確實存在，抓緊時間點將是關鍵，現在能夠扭轉軍變局面的機會已縮小。

《路透社》指出，初步決議草案一度含有強硬措辭，要求所有成員國實施「武器禁運」，但9個東南亞國家大力要求刪除強硬言語，導致最終改為「呼籲所有國家防止武器流入緬甸。」

聯合國大會持續呼籲緬甸落實4月與「東南亞國協」所達成5點共識，停止暴力，展開和平對談。東協自2月起，就緬甸軍變，持續洽談合適外交方案，不料18日決議仍出現分歧，包括印尼、馬來西亞、新加坡、菲律賓、越南與緬甸駐聯合國大使均投出贊成票，而汶萊、柬埔寨、寮國與泰國則選擇棄權。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在表決前呼籲國際採取行動，「我們不能活在軍變成為常態的世界，我們絕對不能接受。」

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