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日相菅義偉不讓步！要求東奧開放1萬人入場　無視疫情將升溫

▲▼日本首相菅義偉。（圖／路透）

▲日本首相菅義偉。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

儘管東京奧運即將於7月23日正式登場，但日本當地的疫情仍未完全穩定，而當局不但不顧反對聲浪，堅持辦到底，如今竟還傳出，首相菅義偉無視專家「無觀眾」的建議，堅持要開放1萬名觀眾入場觀賽，絲毫不肯讓步。日本政府、東京奧組會、國際奧委會等將在21日舉行5方會談，屆時可能就會拍板定案。事實上，東奧目前已經開始出現第5波疫情的徵兆。

根據《時事通信社》報導，日本政府、東京奧組會、東京都政府、國際奧委會等21日將針對東奧觀賽入場人數，進行5方會談，預計會將入場上限調整至1萬人。由於新冠肺炎疫情持續升溫，各專家紛紛要求東奧應改以無觀眾形式舉辦，且目前也開始出現第5波疫情的徵兆，如果不及時加強防疫，疫情恐怕會再度反撲。

▲▼2020東京奧運,東奧。（圖／路透）

▲東奧即將於7月正式登場。（圖／路透）

對此，首相菅義偉堅決要在東奧開放觀眾入場，上限甚至是1萬人，引發外界熱議。日本政府日前才宣布要準時解除包含東京在內9個地區的緊急事態宣言，其中7個地區改實施「防止蔓延等重點措施」直到7月11日。

菅義偉17日在記者會上證實，針對東奧的觀眾數，目前大抵已經決定就是1萬人以下。據了解，菅義偉私底下曾向幕僚表示，「為什麼棒球賽與足球賽都可以開放觀眾，奧運卻不行呢？」此言也引發公衛專家的不滿，

根據東京大學研究所經濟學研究科準教授仲田泰祐等團隊的研究，倘若奧運如期舉行，在人流量增加10%的前提下，到了9月，光是東京的每日感染人數就可能從原先預估的617人攀升至2024人，整整多出了1407人。

不僅如此，日本全國醫師工會代表植山直人也警告，東奧開幕後，將聚集全球來自200多個國家的民眾，讓存在於世界各地的變種病毒都齊聚在東京，「我們不能否認，這些病毒有可能在奧運後，衍生出新的變種病毒株。如果這種情況真的出現，那這種新的變種病毒株很有可能會被命名為『東奧變種病毒』，這將是個巨大的悲劇，並在接下來的100年，都成為人們批評的對象」。

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