　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓疫苗接種爆388人猝死！「短短3天」死29人　不良反應AZ占最高

▲▼南韓近期擴大新冠疫苗施打規模，短短3天以內已有高達29人猝死。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓近期擴大新冠疫苗施打規模，短短3天以內已有高達29人猝死。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓自從今年2月下旬依序開放民眾接種阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞新冠疫苗後，當局制定的接種計畫逐漸步上軌道，超過1400萬名民眾完成第一劑疫苗接種，不過在短期的大規模施打中，才短短3天內竟出現29人接種疫苗後猝死。另外，16至18日之間共通報1萬230件不良反應。

根據《韓聯社》報導，南韓新冠肺炎預防接種對應促進團今（19）日公佈本月16至18日之間施打疫苗後出現異常反應與症狀的統計數計，在過去3天以內南韓有高達185萬5049人接受疫苗施打，如此大規模接種導致當局接獲高達1萬230件的異常反應通報，其中施打AZ疫苗者占7530件、嬌生疫苗者占1623件、輝瑞疫苗者占1077件。

在16至18日短短3天，南韓共發生29人施打疫苗後猝死，其中施打AZ疫苗者為15人、輝瑞則為14人，目前尚待釐清施打疫苗與死因有無直接關聯性。

至於在施打疫苗後引發嚴重全身過敏性休克（anaphylaxis）者，在3天以內新增52例，其中AZ疫苗占23例、嬌生疫苗占15例、輝瑞疫苗占14例。另外，施打疫苗後住進加護病房者、生命危險、罹患永久障礙與後遺症在3天內新增459例，其中AZ疫苗占331例、輝瑞疫苗占76例、嬌生疫苗占52例。

其餘在3天內新增的9690例異常反應者，則多半出現施打部位疼痛、浮腫、發燒、頭痛等較輕微的副作用。

根據當局統計資料，從今年2月26日開放接種新冠疫苗後，迄今為止共累計6萬4003例不良反應，占所有完成第1劑疫苗施打者共4768萬2685人的比率僅為0.36%。其中，AZ疫苗共占4萬8808例、輝瑞為1萬1957例、嬌生為3238例。若從累計接種人數與通報異常反應的比率來看，AZ疫苗為0.44%、輝瑞疫苗為0.21%、嬌生疫苗為0.29%。

從今年2月26日開放接種新冠疫苗後，迄今為止共累計290人死亡，其中輝瑞疫苗所占比率最高，為173人，其次為AZ疫苗的116人死亡、嬌生疫苗1人死亡。而若算上接種後通報不良反應，症狀惡化後死亡者，共累計388人猝逝。目前仍無一例確認其死因與接種疫苗有因果性的關係。

►南韓261人接種疫苗後死亡　「打輝瑞占最多」4大廠情況曝光

夏天必備！超涼爽頂級天絲床包組

宇宙人外信》 中英日韓四聲道，時事閒聊學單 字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
陳時中黑口罩潮炸！　鄉民刷一排暴動「哪買？」
郭子乾豪捐「8900個醫療物資」細項曝！　遭轟洗白反擊了
快訊／新北祭解隔新措施　侯友宜：一律加採PCR檢測
快訊／新北累計6080例「中和今+17最多」　各區染疫數曝光
快訊／台北市何時解封？　柯文哲訂出條件
美女主播確診驚冒「後遺症」！　重測PCR結果出爐
快訊／台中打疫苗後增4死！最年輕42歲　累計10人死亡
LIVE／新北增81例「各縣市最多」　侯友宜最新說明
哪些猝死與疫苗直接相關？指揮中心：不好回答
快訊／京元電「二篩1405人」結果出爐！
快訊／中央級民代要求發疫苗　柯文哲驚爆：是高嘉瑜
快訊／好心肝特權打疫苗　政風處證實「有民代」介入
快訊／北市出手！好心肝2診所違規打疫苗　各重罰200萬
民眾關不住紛出籠！　陳時中曝「鬆懈下場」狂勸：不能放鬆
印度delta變異株台灣檢出5例！　指揮中心回應了
快訊／嘉義市打疫苗再爆2死！洗腎男「接種後隔天猝死」
LIVE／好心肝特權疫苗調查出爐　柯文哲公布懲處名單
快訊／美75萬劑莫德納明來台？陳時中一句話回應
628有望三級解封？　陳時中給答案了
3+11害全台三級警戒？華航機師嘆「背鍋」　點出最大破口

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哈利梅根簽「7億Podcast合約」！6個月卻只播1集　1分鐘海撈1800萬

美國新冠疫情爆發時間再推前！　5州民眾2019年底就有抗體

南韓疫苗接種爆388人猝死！「短短3天」死29人　不良反應AZ占最高

37歲高齡產婦誕10胞胎後搞失蹤！夫至今沒看過小孩...疑是騙局

不只Delta病毒！美專家示警：Gamma變種流行率上升　抗藥性更強

女友搞上爺爺！　他翻手機驚覺「兒子其實是叔叔」綠炸崩潰

拜登拉歐洲組抗中陣線！　德媒揭不同觀點：G7已不合時宜

美新任「北韓特使」抵達南韓！盼早日實現去核　將與日韓舉行會談

台灣拿不到疫苗！　《金融時報》曝「AZ合作代工廠」有問題

烤箱過勞竟狂吐「鮮紅血河」　她還原真相廠商秒回：請自首吧

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

TWINS合體再唱《下一站天后》　青春回來了！一開口陷回憶殺

薩摩耶誤闖北極冰原流浪1周！　「破冰船路過」船員架梯急救援　

水泥攪拌車闖紅燈「險撞2機車」　按喇叭要求讓道...網：欠檢舉！

柯震東交過女友數「手比30」和王淨互相傷害　宋芸樺放太開「直播尿尿」他幫配烙賽音效

黑貓遭「3m巨蟒」緊繞動彈不得 無力掙扎險窒息..工人幫CPR救命

哈利梅根簽「7億Podcast合約」！6個月卻只播1集　1分鐘海撈1800萬

美國新冠疫情爆發時間再推前！　5州民眾2019年底就有抗體

南韓疫苗接種爆388人猝死！「短短3天」死29人　不良反應AZ占最高

37歲高齡產婦誕10胞胎後搞失蹤！夫至今沒看過小孩...疑是騙局

不只Delta病毒！美專家示警：Gamma變種流行率上升　抗藥性更強

女友搞上爺爺！　他翻手機驚覺「兒子其實是叔叔」綠炸崩潰

拜登拉歐洲組抗中陣線！　德媒揭不同觀點：G7已不合時宜

美新任「北韓特使」抵達南韓！盼早日實現去核　將與日韓舉行會談

台灣拿不到疫苗！　《金融時報》曝「AZ合作代工廠」有問題

烤箱過勞竟狂吐「鮮紅血河」　她還原真相廠商秒回：請自首吧

快艇堅持留他！曼恩轟39分隊史留名　2年級後衛打爆DPOY戈貝爾

快訊／新北打疫苗猝死再爆3例　衛生證實：皆罹患慢性病

在家享用法國菜！米其林餐盤餐廳推DIY料理箱　半小時就能上桌

出道才第2年　陳漢典「因為Dennis」站穩《康熙來了》

台中醉男夜闖直昇機睡大覺！密閉艙內呼吸困難　磚頭破窗糗大了

6／23開放接種AZ疫苗第二劑　陳時中鬆口：如果數量夠我也會去打

港驚爆「芯片竊盜案！」　有如演電影...5百萬現貨遭半路攔截

迎戰疫情下餐飲暗黑時代　貿協搭橋連鎖業創造逾2億新商機

竹東80歲翁「兩次PCR都陰性」　3天後突發燒嘔吐竟轉陽確診

哈利梅根簽「7億Podcast合約」！6個月卻只播1集　1分鐘海撈1800萬

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

國際熱門新聞

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

WHO：印度變種「Delta」將成為全球主要病毒株

「機車飛人」慘撞土堆　奪命影片曝

歐盟取消台灣「入境旅遊限制」　官方推特出現國旗

法院判AZ遲交歐盟1劑罰10歐元　交貨數AZ根本爽翻

烤箱過勞狂吐血！真相曝光廠商秒回：自首吧

歐盟取消台灣旅遊限制　官方推特現中華民國國旗

Pornhub遭34女提告　指控從性虐內容和性販運獲利

情侶貼窗肉色交纏　對面大樓員工全嗨了

評估Fed貨幣政策展望　道瓊狂洩533點、台積電ADR跌逾2%

日本產業脫鉤中國　趙立堅：尊重自由貿易規

每日確診1000例！台籍護理師：荷蘭準備取消室內戴口罩

37歲婦產10胞胎後搞失蹤！夫至今沒看過小孩　疑遭騙

台灣「未列入國家」　歐盟曝主因

更多熱門

相關新聞

新冠2019年已入侵美國！NIH：9人早有抗體

新冠2019年已入侵美國！NIH：9人早有抗體

研究人員在分析了美國人民的冷凍血液樣本後發現，有5個州的人，在當地通報出現首宗新冠病例的數天乃至數週前，就已感染新冠肺炎，可見新冠病毒早在2019年12月就已在美國各地傳播。

彰化101歲人瑞冒大雨接種：大家攏講要注啦

彰化101歲人瑞冒大雨接種：大家攏講要注啦

王定宇：台積電早表達意願　並非臨時分散光環

王定宇：台積電早表達意願　並非臨時分散光環

殯葬業隨時可能染疫淪陷！醫師分析原因

殯葬業隨時可能染疫淪陷！醫師分析原因

陸疫苗在阿聯展開「免疫橋接臨床試驗」

陸疫苗在阿聯展開「免疫橋接臨床試驗」

關鍵字：

日韓要聞世界疫情南韓新冠疫苗新冠肺炎AZ輝瑞BNT嬌生猝死

讀者迴響

熱門新聞

意外悶死6個月大女兒　新手爸爸難過到跳樓身亡

張晨光赴陸直播賣貨哭了！

24K男辦貸款！缺1條件遭打槍：八大是孤兒

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

23歲校花「流出2段不雅片」認了

天堂M帳號創天價　1450萬成交

姐妹同姿勢睡覺！中間臘腸也一樣

恍惚女露乳遊蕩　呢喃「被XX了」

抹茶山失聯3個月！宜蘭女下半身遺體找到了

快訊／今增127例本土病例！再增20例死亡

民進黨反對國產疫苗三期臨床　封殺國外疫苗

醫揭「4部位狂噴汗」恐是身體警訊！2族群腋下最常濕

「高顏值自拍」北漂哥求租套房　6千人迷暈

郭台銘捐疫苗卡關1個月！事件始末一次看

被醫生宣判「不可能痊癒」　詹雅雯突掩面中斷直播

更多

最夯影音

更多
「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束
汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面