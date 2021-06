「機車飛人」再戰世界紀錄！騎車飛天慘撞土堆　奪命瞬間影片曝光

▲哈維爾17日練習時意外死亡 。(圖/翻攝自YouTube)



記者張方瑀、詹雅婷/綜合外電報導

美國28歲摩托車特技表演者哈維爾(Alex Harvill)是兩項摩托車跳躍的金氏世界紀錄保持人,還有著「機車飛人」之稱。他17日來到華盛頓州參加活動,試圖藉由騎車飛越351英尺(近107公尺)的距離來打破新的金氏世界紀錄,但卻在正式挑戰之前的練習中,重重撞上土堆、頭盔瞬間噴飛,緊急送醫後不治。

Motorcycle stuntman/daredevil Alex Harvill dies in crash at Moses Lake Airshow during world-record attempt pic.twitter.com/7RESqqQiCA