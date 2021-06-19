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台灣拿不到疫苗！　《金融時報》曝「AZ合作代工廠」有問題

▲▼泰國,新冠肺炎,疫苗。（圖／路透）

▲泰國生產的新冠疫苗供貨延遲，影響東南亞地區疫苗推廣進度。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學合作，以成本價生產分銷「給全世界的新冠疫苗」，卻持續飽受爭議，包括血栓副作用、歐盟供應延遲以及泰國暹羅生技（Siam Bioscience）生產遲滯，台灣也因此無法如期獲得疫苗。《金融時報》指出，暹羅生技為泰國王室所有，但過去從未生產疫苗，去年也沒有被政府列入擁有相關技術的公司名單。

報導指出，AZ選定泰國作為東南亞基地，並與暹羅生技簽訂合約，目標是每年生產至多2億劑疫苗。但是，泰國去年發生民主運動後，罕見爆發對於王室權力與財富的猛烈批判，風波也延燒上身。

反對黨未來前進黨黨魁宗龍倫吉（ Thanathorn Juangroongruangkit）對於AZ的合作夥伴選擇表示質疑；輿論也指出，AZ早該意識到，與泰王擁有的公司合作，將會帶來聲譽風險。

▲▼AZ疫苗。（圖／路透）

▲AZ疫苗爆發副作用、歐盟與泰國供貨延遲等爭議。（圖／路透）

暹羅生技如今爆發生產延遲，拖累東南亞疫苗推廣進度，但至今沒有說明原因與相關細節。此情況不僅對泰國醫療公衛、仰賴觀光業的經濟造成影響，也衝擊東南亞地區；台灣、馬來西亞、菲律賓都表示，已被告知泰製疫苗發貨延遲。

AZ經歷歐盟供應問題與泰國生產延遲，招致各界對其企業管理與溝通能力的質疑。該藥廠表示，他們選擇生產中心時，會考量全球供應商的能力，以及供應商對當地生產可能性的關注，而暹羅生技「成為最佳選項」，部分原因是擁有現代化設施與技術專長。

《金融時報》指出，AZ案例突顯藥廠尋求當地合作夥伴時必須注意的問題，不論是聲譽或生產速度都須顧及，「（AZ）可能會發現，崇高意圖只會強化公眾監督審查，並在出錯時引發更多抨擊。在全球公衛緊急狀態下，消費者會原諒一些失誤，但當事情發生時，仍必須公開說明原因」。

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