烤箱過勞竟狂吐「鮮紅血河」　她還原真相廠商秒回：請自首吧

▲麻子與大家分享她家的「吐血烤箱」。（圖／翻攝自推特／@325mako）

記者葉睿涵／編譯

日本一名網友在使用烤箱時，因為加熱不慎，竟意外導致「流血場面」發生。她將慘劇的照片放上推特後，吸引了不少網友前來圍觀調侃，就連烤箱生產商也幽默地留言，「請您自首吧」。

據日媒報導，日本網友麻子（Mako）最近在推特分享了一張她家中烤箱的照片，並寫道，「【噩耗】我的烤箱因為再也無法承受過勞工作而吐血了」。從照片看來，紅色烤箱的玻璃門處，有一大灘紅色液體滲出，還一直從烤箱流到底下的櫃子，整個場面就像是剛發生了一場流血事件。

照片曝光後，國內外的網友都感到十分驚慌，紛紛留言道，「怎麼回事」、「這是血嗎？」、「誰去找找衛生兵」、「快把柯南找來」。最後麻子才為大家解謎，原來這些紅色液體並不是真的血，而是她在試作蛋糕時，不小心讓盛放紅色可可的容器在烤箱中裂開，可可溢到了烤箱外，才引發了這場「吐血案件」。

麻子隨後也表示，她在參考了網友的意見後，用清潔劑和沙拉油搭配抹布，將殘局清理得非常乾淨，「看著1年多來每天都在使用的烤箱，在這次認真清理下變得乾淨不少，真的很開心」。

麻子沒想到的是，這篇搞笑的po文居然還引來了烤箱生產商特別前來回复，而廠商也十分幽默地表示，「謝謝您對我們品牌的喜愛，不過請您自首吧」，讓她啼笑皆非。

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