俄羅斯Delta變種病毒肆虐！民眾「怕死」拒打疫苗　車房誘惑也無效

▲變種病毒肆虐，導致莫斯科疫情急轉直下。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

全球新冠疫情礙於變種病毒株肆虐，加上疫苗接種率偏低，因此遲遲無法降溫，其中俄羅斯雖然有「衛星五號」（Sputnik V）等國產疫苗，但由於國外有關疫苗副作用、死亡的負面報導層出不窮，導致民眾接種意願低，截至6月初以前依舊只有1800萬人接種第一劑，僅占全國總人口八成。

根據《路透社》報導，俄羅斯昨（18）日新增1萬7262例確診，創下今年2月以來新高，病例主要集中首都莫斯科，佔全國新增病例中的9056例，比前一日飆增46%，市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，高達9成的新增病例為印度變種病毒株（Delta）。中央政府將疫情升溫的主因，歸咎於民眾不願接種疫苗。

全球各國疫苗接種率的主因，在於藥廠疫苗供貨源不穩、原物料短缺，不過俄羅斯國內其實不缺新冠疫苗，光是國內就批准4款國產疫苗。報導指出，俄國民眾普遍對新興醫療製品感到恐懼，且對自國政府感到不信任，加上先前曾有一連串負面新聞，包括超過500萬人已感染且產生抗藥性，種種現象成為抗拒接種疫苗的理由。

對此，當局決定祭出獎勵措施，包括接種疫苗者可以獲得獎金、抽獎贏取汽車甚至公寓，不過多數民眾依舊是興趣缺缺。另外，莫斯科採取引人注目的措施，強制要求理髮師、計程車司機、銀行員、教師等公眾場合工作者接種疫苗。

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