中國對葡萄酒課徵「5年218％」反傾銷稅！　澳洲政府正式告上WTO

▲中國今年3月對澳洲葡萄酒徵收為期5年高達218％的反傾銷稅。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲政府19日宣布，將針對中國對澳洲進口葡萄酒課徵反傾銷稅一事，向世界貿易組織（WTO）正式提出申訴。澳洲政府在聲明中指出，此舉是為了保護國內釀酒業者，但仍對直接和中方接觸解決問題持開放態度。

根據《衛報》報導，澳洲政府19日發出聲明表示，該國將針對中國對進口葡萄酒課徵反傾銷稅一事，向WTO正式提出申訴，並稱此舉是為了保護國內釀酒業者，符合政府「支持以規範為基礎的貿易制度」精神。聲明中也同時提到，「澳洲仍對直接與中國接觸以解決問題保持開放態度。」

澳洲和最大貿易夥伴中國的對峙不斷升溫，近幾個月來，北京當局對澳洲一系列產品祭出嚴厲經濟制裁，包含對多樣農產品、煤炭、葡萄酒和旅遊業徵收高額關稅，或是禁止進口。中國今年3月對澳洲葡萄酒徵收為期5年高達218％的關稅。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）曾多次提到，當局將對試圖用「經濟脅迫」手段的國家做出回應。七大工業國集團（G7）一週前的高峰會聲明也呼應澳洲的訴求，對中國在全球的貿易行為行為與越發武斷的立場採取更強硬態度。

澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）表示，「我們在處理貿易爭端時，採取了非常有原則的做法，如果我們認為我們的行業受到傷害，我們將採取一切必要措施，努力解決這個問題。」

中國於去年5月時，就對澳洲大麥加徵關稅，澳洲政府也在同年12月向WTO投訴。在此之前，澳洲都不願向世貿組織申訴，擔憂裁決可能要花好幾年才能敲定、招致報復、並且使得雙方關係更加惡化。

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