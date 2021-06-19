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快訊／緩打潮？開打第3天「接種人數少快3萬」　陳時中14:00說明

▲▼受到多名民眾在施打AZ疫苗後猝死暴斃影響，新北市85歲以上長者接受AZ疫苗施打第四天，有資格接種者紛紛打退堂鼓接種疫願低落。位於新店靜思堂、馬公公園內的接種站門口羅雀場面冷清，形成醫護人員比民眾還要多的場面。（圖／記者湯興漢攝）

▲AZ疫苗開打。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布，下午2時召開記者會，由指揮官陳時中主持說明疫情與防治作為。日本捐贈AZ疫苗15日開打，中央流行疫情指揮中心昨（18）日公布最新統計，17日單日共有11萬7,570人次接種，其中接種AZ有11萬4,061人，莫德納為3,509人次；然而開打首兩天（15、16日）累計接種人數都有超過14萬人次，減少近3萬人次，是否有緩打潮，還有待指揮中心說明。

根據各縣市回報，國內在這4天傳出超過40起接種疫苗之後猝死的案件。指揮中心統計至昨日，接獲通報25起疫苗接種後死亡的疑似嚴重不良事件通報，大部分是75歲以上年長者。其中3起完成解剖，死因初步研判與本身心血管疾病等潛在疾病相關。

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根據指揮中心統計，截至目前為止，全台累計接種1,32萬1,839 人次，AZ接種1,27萬3,121 人次，莫德納接種4萬8,718 人次。

回顧過去三天接種數據，開打首日(15日)14萬9,718 人次，其中AZ接種 14萬3,742 人 次，莫德納接種 5,976 人次；16日接種14萬0050人次，AZ共接種13萬4428 人次，莫德納5622人次；到了17日莫德納接種11萬7,570 人次，其中 AstraZeneca 接種 11萬4,061 人 次，莫德納3,509 人次。

昨日第二批莫德納疫苗24萬劑到貨，食品藥物管理署當晚完成該批疫苗的冷鏈查核與樣品抽取，並攜回食藥署實驗室進行檢驗，若審查文件資料與檢驗皆合格，最快可於7日後驗畢並核發封緘證明書，預計6月25日完成。

莫德納疫苗接種對象也於昨日從第一類優先對象擴大為一至三類優先對象都可接種，至於最新一批疫苗涵蓋接種對象，陳時中表示，要再安排。而針對孕婦優先接種莫德納的部分，他也回應，劑量夠的時候盡量開放，至於要打什麼疫苗還是尊重選擇。

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