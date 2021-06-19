熊出沒注意！札幌街頭驚見野生熊攻擊4人　警追捕8小時終擊斃

記者王佩翊／編譯

日本北海道札幌市17日發生一起野生熊出沒在市區的事件，熊隻不但在住宅區的路上狂奔，還闖進自衛隊基地，前後一共造成4人受傷，其中包含1名自衛隊官員。警方接獲通報後，隨即呼籲民眾待在家中不要出門，並投入獵捕，最後在獵人的協助下將鬧事熊隻擊斃。不過此舉也引發美國媒體與旅日美人注意，認為熊被射殺時並未注射鎮定劑。



根據美國媒體NBC引述日媒報導，這頭熊17日上午闖入札幌市區後，一路在街上狂奔，不但曾經靠近幼兒園、跑到購物中心的門口試圖進入，最後更是誤闖自衛隊基地，導致航班發生1個多小時的延誤。野生熊自17日凌晨3時便被目擊出現在街頭，目擊民眾紛紛報案並將影片與照片上傳至網路，引發熱議。

警方接獲通報後，隨即投入獵捕行動，當局也發出警告，要求居民待在室內不要出門。各大媒體更同時直播警方的獵捕過程。經過8個小時的獵捕，野生熊最終被一名來自獵友會的獵人開槍射殺而亡，從各大媒體的直播畫面也可以看到，警方以藍色帆布將熊的遺體蓋住。



一共有4人在此次事件中被野生熊攻擊受傷，分別是一名40多歲的男子、一名70多歲的男子以及一名80多歲的女子。另外，熊隻闖入自衛隊基地後，攻擊了一名自衛官，導致對方胸部與腹部皆有傷口，所幸並無生命危險。



在日本神田外語大學擔任講師的美國人霍爾（Jeffrey Hall）已經旅居日本16年，他針對此事接受NBC採訪時表示，通常野生熊出現在農村地區是一件常見的事，也不會有人注意到，但是札幌是一個有200萬人口的大城市，這不是一件正常的事。同時他也對射殺熊隻時沒有注射鎮定劑一事表示疑慮。