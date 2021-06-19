AZ疫苗遲到「歐盟提告敗訴」　6月底前交付1.2億劑夢碎

▲阿斯特捷利康藥廠因未能在6月底前，交付1.2億劑的AZ疫苗給歐盟，而被告上法庭。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

歐盟早前就阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）未提供承諾劑量的新冠疫苗，向布魯塞爾法庭提出訴訟，要求藥廠加速生產，並在6月底前交付1.2億劑疫苗。法院裁定歐盟在訴訟中敗訴，但阿斯特捷利康必須在9月27日前向歐盟交付5000萬劑新冠疫苗，否則需按照每劑10歐元（約新台幣330元）進行賠償。

綜合路透社與BBC報導，阿斯特捷利康藥廠原本承諾，將在6月底前，交付共1.2億劑的AZ疫苗給歐盟，隨後，藥廠以生產延遲為由，決定只交付1億劑疫苗。藥廠的變卦導致歐盟疫苗接種計劃被大幅推遲，因此歐盟決定將阿斯特捷利康藥廠告上法庭，強制要求藥廠在月底交付1.2億劑疫苗。

然而，法庭裁定藥廠須在未來3個月，每月分別交付1500萬、2000萬和1500萬劑疫苗，否則將面臨「每劑處以10歐元」的罰款。法官指出，阿斯特捷利康藥廠並未使用英國工廠來生產交付給歐盟的疫苗，似乎未盡最大努力落實交貨時間。儘管藥廠辯稱，英國工廠的疫苗必須供予英國使用，但此說法遭法院駁回。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，法院的裁決證實了歐盟的立場是正確的，也說明了阿斯特捷利康確實未能履行合約承諾，因此她「很高興看到有獨立法官證實了這一點」。歐盟律師也指出，歐盟將分析當前情況，再考慮會否繼續對藥廠採取進一步法律行動。

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