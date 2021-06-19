南韓也鬧拆銅像！「尿尿小童」脫褲露鳥好害羞　網罵：要怎教小孩

▲南韓仁川松島「尿尿小童」雕像，引起當地民眾熱議。（圖／取自Pixabay）

記者羅翊宬／編譯

南韓仁川松島中央公園，一處位於河岸旁的銅像「沙灘尿尿小童」，從2011年起便矗立在此，不料近來當局卻連續接到2起投訴，抱怨河岸旁的3座尿尿小童裸露生殖器、且在路邊撒尿的舉止，根本有礙觀瞻，且有損仁川的城市形象，就連孩子們看了都覺得害羞，因此強烈要求能拆除銅像。

根據韓媒《中央日報》，仁川經濟自由區域廳昨（18）日表示，最近在國民權益委員會設立的「國民申聞鼓」連續接到2件拆除尿尿小童銅像的要求。投訴人表示，「看到脫褲裸露性器、撒尿的模樣，就覺得很不舒服！公園幹嘛沒事擺著男童小便的銅像啊？」

仁川市松島當地的區域網路論壇，則有網友發文寫道，「就讀國小的兒子從某天起看到尿尿小童銅像時覺得很羞恥，而在公園約會的情侶們看到如此生動的撒尿銅像，更是深感震驚！」

他表示，「從社會氛圍來看，若與10年前相比，這3尊銅像的存在顯得很有問題。3尊銅像呈現『街上撒尿』的景象，如此時代性的鄉愁顯然與仁川的歷史無關，且也與中央公園的形象不符，在此呼籲當局能拆除尿尿小童，替換成具象徵意義的藝術作品。」

該篇發文引起網友們論戰，短短2天內已有高達100多個留言，討論究竟依照公共美術品的存在標準，市民們可以容忍的極限到底在哪。

報導指出，仁川松島中央公園的3尊「沙灘尿尿小童」雕像其實是作家金英傑（김영걸，音譯）於2011年創作而成，作品活脫脫呈現出男童們的邪魅微笑表情。金英傑描述創作意圖，「過去孩子們常到仁川松島一帶的泥灘上抓蛤蠣，由於有尿意時不可能馬上到廁所，因此孩子們常在泥灘上當場脫下褲子、比賽撒尿，為了再度呈現孩童時期的回憶，才創作出這3尊雕像。」

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