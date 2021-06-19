金正恩「保證不讓人民餓死」！全員會議閉幕　宣誓拼經濟決心

▲金正恩18日主持全員會議，並宣告閉幕。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人、朝鮮勞動黨總書記金正恩昨（18）日在勞動黨中央委員會主持全員會議，正式宣告閉幕。他發誓，當局一定會設法突破現有經濟困境，並向台下官員強調，應重拾以民為天、自力更生等精神。另外，會議上並未提到分散、代理金正恩權責的「第一書記」職銜具體人選。

根據北韓官媒《朝中社》今（19）日報導，金正恩召開全員會議時，代表中央委員會做出宣誓，「一定會以堅忍不拔的鬥志，渡過阻礙革命路途的難關，未來不管有多麼嚴苛的試煉，將以一顆不變的心，遵照首領（金日成）、將軍（金正日）的革命思想與偉業。」

金正恩在此次會議上，點出上半年勞動黨組織的思想與生活實況，強烈譴責其中引爆的問題，訓斥台下各官員因以此為戒，重拾以民為天、一心團結、自力更生的精神。

報導還指出當局召回勞動黨中央委員會政治局委員與候補委員、勞動黨中央委員會委員與候補委員進行補選，並解雇、重新任命國家機關的主管幹部，不過報導未詳細提及具體人事改選內容。

南韓《韓聯社》指出，金正恩在勞動黨第8屆第3次中央委員會全員會議中，罕見提到全國面臨糧食不足等經濟問題，甚至為了集思廣義解決民生經濟困苦問題，還特別頒布特別命令書，經濟困局、民生安定問題儼然成為整場全員會議的討論核心。

另外，金正恩體認到近日國際情勢因新冠全球議題而瞬息萬變，在考量到美國拜登政府在對北韓政策中持高度開放的等待談話態度，平壤當局也從原本對美國的「強對強，善對善」態度，轉變至分別做好對話、對決兩種準備。

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