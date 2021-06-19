克里米亞世紀洪災！首長搭小艇勘災...保鑣游泳苦追

實習記者陳妙津／綜合報導

東歐克里米亞半島近日因暴雨而引發洪患及土石流，島上大城刻赤（Kerch）也出現嚴重淹水災情，地區首長阿克肖諾夫（Sergei Aksyonov）搭乘小艇前往當地勘災，沒想到當地電視台拍攝時竟意外捕捉到，3人在小艇後方游泳苦追的身影，引發該國網友熱議，不少人認為3人應是阿克肖諾夫的保鑣，不過他本人則堅稱是地方政府公務員。

Улицы Керчи и ряда населенных пунктов восточной части Крыма затопило в результате сильнейшего ливня. Пострадали сотни жилых домов и городская больница, сообщили “Ъ” в МЧС Крыма.



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綜合外媒報導，氣旋將暴雨帶入克里米亞半島，引發洪水災情，知名旅遊勝地雅爾達（Yalta）也傳嚴重災情，部分區域水淹至二樓高，路旁車輛也被洪水沖走。俄國直轄的雅爾達市長帕甫連科（Yanina Pavlenko）在18日宣布雅爾達進入緊急狀態，暫停全市大眾運輸工具，請海軍協助疏散民眾，「雅爾達將近50年來沒見過這麼大的雨」。



地區首長阿克肖諾夫（Sergei Aksyonov）周四（6/17）宣布半島進入緊急狀態後，前往刻赤地區勘災，不過當地電視台卻拍到，阿克肖諾夫搭乘小艇行經淹水已達半層樓高的街道時，後方有3名黑衣男子以自由式游泳苦追小艇。



畫面曝光後，引發網友熱議，許多人認為是阿克肖諾夫的保鑣。眼看風波越演越烈，阿克肖諾夫出面解釋，那是當地緊急事務部的公務員，陪同前來視察洪水災情。



不過緊急事務部則對外稱，那些人只是「想要游泳的普通民眾」，「這群民眾在危急時刻做了奇怪決定，他們應該是認為跟著首長的船很安全才跟著游」，最後更強調3位民眾後來已「心滿意足」地回到岸上了。