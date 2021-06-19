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AZ抗Beta變種保護力剩10％　南非轉賣「改買中俄疫苗」

▲▼ 南非,新冠肺炎。（圖／路透）

▲南非擔心AZ疫苗對抗Beta病毒防護力不夠，宣布轉賣非洲聯盟國家，如今證實與中俄洽購疫苗，並且已經進入協商後期階段。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

AZ疫苗對抗Beta病毒（南非變種病毒）防護力受質疑，甚至有研究指出其保護力僅剩10.4％。南非2月原要透過AZ疫苗推動接種計畫，也因此顧慮暫停實施政策，並宣布將疫苗轉賣非洲聯盟國家。副總統瑪布薩（David Mabuza）本周證實，政府正與中國科興（Sinovac）、俄羅斯衛星五號（Sputnik V）藥廠代表洽購中，且已進入協商後期階段。

《南非人報》報導，瑪布薩15日向國家省議會（NCOP）證實，下階段接種計畫將於7月開跑，中國與俄羅斯正準備伸出援手提供疫苗，政府也同時積極尋求透過COVAX獲得更多劑量。他沒有提供明確時程，但說「我們顯然必須接觸每種可能方法以獲得疫苗，才能達到真正的遏止作用」。

報導指出，南非似乎依賴與中俄的親密關係，增加疫苗劑量。瑪布薩也表示，政府希望與其他「金磚國家」（BRICS），也就是中、俄、巴西及印度合作，提高本土藥廠生產能力。

▲非洲,南非,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲南非計畫和金磚國家合作，提升本土疫苗生產能力。（圖／達志影像／美聯社）

南非約翰尼斯堡金山大學（University Witwatersrand）研究發現，AZ疫苗對於Beta病毒保護力「有限」，政府此後宣布暫停接種計畫。英國《天空新聞》6月2日報導，一份3月公布的研究指出，2劑AZ疫苗對Beta病毒引發的輕重症感染保護力僅剩10.4％。衛生大臣韓考克（Matt Hancock）透露，政府正與AZ協商，確保獲得有效對抗變種病毒的疫苗。

另據英國公共衛生部數據指出，2劑AZ疫苗可有效防護Alpha病毒（英國變種病毒）與Delta病毒（印度變種病毒）引發的重症，分別減少86%和92％住院率，但對於輕症效力較低。

南非變種病毒最危險！　摩根大通：AZ疫苗保護力僅剩10％

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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