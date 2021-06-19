北農18員工染疫！民眾憂「蔬菜沾病毒」宅配到家　北農回應了

▲台北農產運銷公司。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台北農產運銷公司連續傳出「員工染疫」消息，截至目前已經有18人確診，其中包含果菜包裝中心的員工，消息曝光後引發民眾憂心，感染員工的病毒是否會隨蔬果宅配到家，甚至連超市蔬果也影響。對此，北農18日召開記者會強調，蔬果均在產地就包好，到了分裝場才進行分裝派送，傳染風險相當低。

台灣5月爆發嚴重疫情後，民眾除了減少到賣場、傳統市場的時間，也會改用網路購買生活物資，包含平日食用的蔬果，不料現在北農發生員工染疫的情況，有民眾憂心病毒會不會隨蔬果配送到家，Line甚至瘋傳四樓營業部是重災區，每天約2、30萬包蔬果都送至特定超市，呼籲要大家暫時先別去，引發恐慌。

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北農表示，目前情況是第一果菜市場、第二果菜市場各有9名員工確診，總計18人，公司除了讓員工進行大篩檢外，每日加強現場清消，並以同心圓方式擴大匡列接處者。

▲北農緊急記者會。（圖／翻攝直播）

北農總經理翁震炘說，「分貨都由篩檢安全無虞的同仁負責，蔬菜箱都有包裝也有箱子，不太可能去傳播病毒，如果大家有擔心的話，收到的時候可以用酒精噴一下」。

他指出，蔬果運送過程的環境情況，並非病毒適合生存環境，蔬果外也會有塑膠包裝，目前也沒有任何人，是因為蔬果或蔬果包裝而染疫，若消費者收到時還是有疑慮，可以先對外包裝噴灑酒精後，打開及烹煮前以清水沖洗。

他強調，匡列的隔離者不會來上班，均由篩檢通過的同仁負責，而且蔬菜從產地就會包好，送到分裝場後再放到箱子，接著才交給物流車派送，感染事件發生後，現場已經停工2天全面清消。