三級滿月！我們學會了「視訊道別、邊上班邊打怪」...還得熬多久？

▲全國三級警戒滿一個月，仍看不見盡頭。（圖／免費圖庫）

文／趙于婷

新冠肺炎肆虐全球至今已整整一年半，台灣今年4月爆發華航諾富特事件，到後來多點爆發，5/11正式宣佈進入社區感染，5/19全國三級，至今已滿1個月。有多少父母學會「邊上班邊打怪」、有多少人只能「隔著螢幕和親人道別」，雖說近期疫情似乎有平穩一點，但三級警戒仍看不到盡頭，大家都只有同一個問題「到底還得熬多久？」

台灣從新冠肺炎爆發以來，一度是世界有目共睹、爭相報導的「防疫模範生」，台灣人民在去年全球疫情巔峰時期，歐美強國紛紛淪陷時，只簡單經歷了口罩實名制、暫停大型活動等防疫措施，未曾進入三級；但5/19那天，徹底改變了台灣人在全球疫情嚴峻之下，還能有的「防疫新生活」小確幸，開始面對一連串「校正回歸」，每天上百例本土和越來越多的死亡。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在5/15行政院記者會上，和院長蘇貞昌一起宣佈雙北進入三級警戒，雙北政府同時宣布停課，5/19宣佈全國三級、全國停課、非本國籍人士禁止入境或轉機；各公司開始居家辦公、分流上班，但因疫情持續延燒，本土確診案例居高不下，指揮中心又在 5/25宣布延長三級到6/14，6/7再布到延長到6/28。

▲▼醫院禁止探病、菜市場和賣場分流實名制。（圖／記者林敬旻攝）

在這波新冠肺炎攻擊之下，台灣還是進入了各國經歷過的社區感染。「三級延長」一聲令下，全國人民也只能繼續拼命配合守住台灣，嚴守室內不超過5人、室外不超過10人等嚴格規範。除了大型活動不能舉辦，電影院等休閒娛樂場所一律暫停營業，對在這波疫情中，第一次進入三級的台灣人來說，瞬間像被關進鳥籠裡一樣，許多父母也被迫在家裡「邊上班邊打怪」。

因為案例暴增，指揮中心統一宣布防疫措施之後，也不堪獨立負荷所有資訊，授權給各地方政府進行疫調和舉行記者會說明疫情狀況，地方政府為了阻止疫情再度擴散，陸續宣布餐廳禁止內用、只限外帶；開車要戴口罩；非民生必需店家暫停營業；賣場實施單雙號分流等。餐廳、夜市全沒了人潮，關的關、倒的倒；這一刻，所有人終於體會到，三級有多難熬。

▲▼疫情三級警戒下的士林夜市。（圖／記者李毓康攝）

上班開會、出門踏青、朋友相見和婚喪喜慶，這些看似平常的日常，在三級期間，全都成了奢求。因為病毒的強大，多少人在這波疫情中，被迫學著「隔著窗、隔著螢幕跟親人道別」，許多看盡生老病死的第一線醫護，都難以用工作的平常心面對這些畫面。

三級帶給台灣人的種種，無疑是一場震撼教育，在這一個月，每個人竭盡所能不做到防疫疲乏，不成為破口，但大家都想問「這樣的生活還要熬多久？」只盼疫苗持續來台，在這病毒比人類強大的現實裡，能漸漸看到解封的曙光，恢復平凡的日常。

▲夜市等日常鬧區都不見店家營業和人潮。（圖／記者林敬旻攝）

▲開車也必須戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）