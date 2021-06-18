日本產業鏈「脫鉤中國」　趙立堅呼籲：尊重自由貿易規則

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

美國前總統川普對中國發起貿易戰，試圖將產業鏈與中國脫鉤，繼任的拜登也延續類似的策略，並且拉攏日本等國加入。中國外交部發言人趙立堅在記者會上，針對相關問題回應表示，呼籲日本尊重自由貿易規則。

媒體提問指出，日本財務省16日公佈的貿易統計顯示，5月日本對中國進口和出口額都創下了1979年以來的同業新高，中國在進出口額中的佔比都超過了兩成，中國作為日本貿易對像國的重要性仍然在不斷上升，中方對此有何評論？

趙立堅回應表示，中日經濟互補性強，是東亞和全球產業鏈、供應鏈的重要組成部分。中國是日本最大出口對像國，日本也穩居中國第二大貿易夥伴國，儘管面臨新冠肺炎疫情嚴峻挑戰，去年中日兩國務實合作，展現出強勁韌性和巨大潛力。2020年全年，中日貿易額近3175億美元，同比增長0.8%。今年前5個月，中日貿易同比增長23.5%。

趙立堅說，中國日本商會近期發布了2021年版中國經濟與日本企業白皮書，該白皮書指出，疫情背景下仍有63.5%的在華日資企業實現了盈利，92.8%的在華日企表示沒有因疫情或貿易環境變化而調整在華生產的計劃，90.4%的日企計劃進一步擴大在中國的採購規模。這充分說明，中國政府防控疫情的成果和改善營商環境的努力得到了在華外資企業的高度認可，中國發展被普遍看好。

趙立堅指出，日本曾經深度參與中國改革開放，為中國和日本自身經濟發展帶來了巨大利益。中國作為全球最具活力和潛力的大市場，將繼續努力為外國投資者營造更加穩定、公平、透明、可預期的投資營商環境。

趙立堅強調，近來，日本政府配合美方對華經濟遏制打壓，實施或正在研究一系列政策，搞所謂產業鏈、供應鏈對華脫鉤，給中日正常經貿合作製造障礙，給兩國企業互利合作帶來了風險。

趙立堅呼籲，日本政府應從維護本國利益和國際秩序出發，尊重市場規律和自由貿易規則，認真聆聽企業呼聲，順應時代潮流，提供公平、公正、透明、非歧視的營商環境，維護全球產業鏈、供應鏈的安全可靠和穩定，減少對中日經貿合作非市場化、人為設限和無謂的政治干擾。