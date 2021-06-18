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以色列研究：「缺乏維生素D」住院患者1／4病故　恐增重症或死亡率

▲▼新冠肺炎,以色列,疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 以色列疫苗接種計畫推動快速。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列研究人員針對加利利一家醫院收治的新冠肺炎患者進行研究，發現住院確診者若缺乏維生素D，演變為重症或死亡的可能性較高。專家建議，疫情大流行期間應確保攝取足夠維生素D，「因為如果你染疫，這會對你有所幫助。」

《以色列時報》17日報導，研究負責人德羅（Amiel Dror）說明，加利利醫療中心（Galilee Medical Center）1176名住院確診者中，253人留有血液中維生素D濃度紀錄，其中半數缺乏維生素D。而缺乏維生素D的患者中有26％不幸病歿，其餘病患病故率則為3%。

研究小組成員、內分泌學家巴什金（Amir Bashkin）表示，「這是非常顯著的差異，也提供重要線索，代表剛染病時若維生素D濃度很低，更可能導致死亡或重症。」身為加利利醫療中心醫師及巴伊蘭大學（Bar-Ilan University）研究員，德羅說明，「平均來說，這些患者最終演變為重症或病危的可能性大約是14倍。」

德羅也強調，這項研究之所以重要是因其結果，以及研究中使用患者入院前的數據，更謹慎分離年齡、糖尿病等因素，並發現缺乏維生素D是個顯著影響患者狀態的獨立因素。

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