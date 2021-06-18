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慧眼看天下／疫情重創經濟 全球消費型態轉變中？


新聞節目中心／綜合報導

2020年的新冠疫情快得讓人猝不及防，它對於各國經濟活動所造成的損害，更是無法想像，人類在面對這次疫情災難，也在做適應的調整，各種AI、無人服務因應而生，甚至讓網路購物革命全球開花，成為世界經濟重要的主流之一，《慧眼看天下》第152集，就邀請到天天車寶吳伯峰總經理，與主持人黃寶慧一起聊聊，為了因應疫情，我們的消費型態到底改變了多少？

▲▼新冠改變消費型態（圖／慧眼看天下）

大陸無人服務發展神速
因為看不見的敵人，使得全球消費型態開始進行調整，以往銷售過程裡最愛強調的「人的溫度」，在現在這個防疫期間務必減少「人與人的連結」大原則底下，開始發展各式零接觸的消費。室內用餐OUT，外帶外送變成餐飲市場的主流；賣場採購OUT，動動手指頭，電商宅配到你家，變成所有人要安全的唯一選擇；專人服務NO，現在最愛機器人來幫幫忙，送餐、送貨、醫療照護全部都可以，就連開車這件事，現在中國大陸也已經領先世界一大步。

雖然說無人駕駛的公車早就研發成功，也已經正式上路，但是大範圍、大規模的應用，就不能不提到中國大陸的神速發展了，為了讓「無人車」成功上路進行實戰，北京市建設了自動駕駛示範區，賦予無人駕駛車輛合法路權，並預計在2022年，完成基本智慧型汽車技術體系的建構，搜尋引擎公司百度更打頭陣拿下道路許可證，在五月初正式開啟無人駕駛車常態化商業營運，成為世界上第一個完全無人駕駛的計程車，除此之外，無人配送車也因應而生。大陸快遞業在過去十年迅速發展，光是2020年，平均每位大陸民眾就寄送或接收了59件包裹，電商銷售額將近10兆人民幣，而為了消化大量包裹量，大陸京東物流打造無人配送車，利用無人配送車和快遞員的合作模式，可以完成的訂單量超過原來的1.5倍。另外，廣州這次疫情爆發，運送檢體方式再翻新，連無人機都開始穿梭廣州市區當起快遞，看來這股疫情翻轉的人類新生活運動，正在中國大陸做實境實驗。

▲▼北京推無人計程車（圖／慧眼看天下）

日租概念正夯 車險可以日租嗎？
以往消費觀念是租期越長，費用就越低，但是新冠疫情讓這個租賃概念受到挑戰，例如現在很多採遠端工作，租了辦公室卻沒有用，等於租金都打水漂了；又或是繳了一年的健身費用，偏偏疫情搗亂不能群聚也就不上健身房運動，當初繳的健身費用完全浪費了…諸如此類的金錢流失，讓現代人好傷心，但也讓商人嗅到商機，一個使用者付費，用一天算一天費用的日租商模因應而生。

▲▼日租車險天天車寶（圖／慧眼看天下）

科技產業結合了手機app與車用科技，推出了汽車保險新概念，以往車險都是繳一年的費用，就算一整年你只用車三十天，照樣要負擔一整年的車險費用，可是現在業者貼心推出全新服務，幫你記錄一年開多少天的車，就付多少天的保險費用，這種日租想法就快要面市看看市場接受度。至於也算疫情受災戶的健身房業者，乾脆推出日租健身器材，讓想在家運動又不浪費錢的人，也可以在家自主健身運動：飯店業者腦筋也動得很快，推出日租辦公室概念，讓你一邊享受飯店級服務，一邊辦公，最重要的是一天八小時租金很便宜。

▼完整節目內容，將會於06月19日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。▲▼慧眼看天下第152集顯圖

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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