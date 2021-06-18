女植物人「躺床昏迷」竟產子！狼醫多次爬床性侵　4億和解

▲美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）的「莊園醫護中心」（Hacienda Healthcare）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）的「莊園醫護中心」（Hacienda Healthcare）驚爆醜聞，醫師吉爾（Dr Phillip Gear）多次性侵自己長期照顧的女植物人患者，讓對方生下孩子，惡行曝光後，遭受害者家屬告上法院。雖然他已於去年12月去世，但法官近日裁定，雙方以1500萬美金（大約新台幣4億元）達成和解。

綜合外媒報導，女病患2018年12月被通報分娩產子，但經調查人員檢查研判，先前可能就曾懷孕生子，身上還有不知名傷口癒合的痕跡。她3歲起就住在「莊園醫護中心」，直至案件曝光的29歲那年，都由吉爾照顧。

家屬發現此事後，憤而提告州政府、「莊園醫護中心」及涉案醫師。他們指控，女病患遭到「多次暴力性侵」，而院方不但沒有察覺，未能注意到患者體重增加等懷孕跡象，也持續忽視由女性醫護來照料的需求。

受害者家屬先前與州政府750萬美金達成和解，另據亞利桑那州醫學委員會2019年的紀錄，吉爾生前同意撤銷醫師執照，並且不會針對裁定結果提出抗辯。

儘管如此，吉爾的保險公司宣稱，其保單內容沒有包括性行為引起的索賠，因此該公司沒有義務支付和解費用。

靠它涼整天！「移動式水冷氣」特價1980元

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

