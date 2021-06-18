這群人搶先看完「美軍UFO報告」　知道細節全怕爆：恐威脅國安

▲高等航太威脅辨識計畫的前負責人艾利桑多（Luis Elizondo）於2017年公開一段美國軍官直擊UFO的影像，五角大廈也在去年確認影片為真。

記者張寧倢／編譯

美國部分政界人士聽取美國國防部機密報告後發出警告，原訂於6月25日前公布這份不明飛行物（UFO）的航空現象報告，將對國家安全構成威脅。其中田納西州共和黨籍議員波奇特（Tim Burchett）更意有所指表示，「很明顯地，有些事情是我們處理不來的（we can’t handle）。」

▼美國國防部4月證實，這段拍攝於2019年的不明航空現象的影片確實存在，當局也將此納入調查。

根據《衛報》報導，美國國會要求，五角大廈與白宮情報顧問等其他情報單位須在6月25日前正式提交有關不明航空現象（Unidentified Aerial Phenomena，UAP）的報告，但部分議員已經提前聽取報告的細節內容，有些議員對此發出深刻擔憂。佛州民主黨籍議員德明斯（Val Demings）在簡報會後表示，「正如所知，這一直關係到安全與保障，我們將國安放在首位，這是我們今天上午真正關注的領域。」

▲美國國防部將於6月25日以前公布UFO調查報告。（圖／取自免費圖庫pixabay）

與會的紐約民主黨籍議員馬隆尼（Sean Maloney）表示，「基於處理國家或美軍的安全與保衛的層面，將認真對待這些無法解釋的航空現象，所以我們想知道我們在處理的到底是什麼。」馬隆尼認為，重要的是需要弄清楚，美方人員、行動與敏感活動的安全都存在的問題，「我們都知道（未知）技術正在擴散，我們需要更瞭解這個領域。」

此前，高等航太威脅辨識計畫的前負責人艾利桑多（Luis Elizondo）上周向《華盛頓郵報》表示，UAP構成了嚴重威脅，在美國已經發生過UAP干擾並導致核能中斷的事件，而且也有證據表明，其他國家的核技術也因此被干擾，「我們非常確信，我們正在關注的這項技術是超越好幾世代的，可能比我們早了50年到1000年。」

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