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隔離者大搞失蹤！日本每天4000人↑「不回報定位」　淪防疫破口

▲▼ 日本北海道,戴口罩,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本當局要求所有入境旅客皆須進行14天的隔離。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本目前實施隔離政策，凡是從海外入境的民眾皆須在自家隔離14天，並要求隔離者每日都要向相關單位回報定位，然而根據厚生勞動省所公布的資訊，光是8日到14日間，每天平均就有高達4000多人「搞失蹤」，沒有回報定位。為了防止隔離者沒有徹底遵守防疫政策，厚生勞動省近日有意將回報定位改為視訊，以加強管制。

根據《讀賣新聞》獨家報導，厚生勞動省17日公布最新數據，在8日至14日期間，每天平均都有高達4000多名返國居家隔離者行蹤成謎，恐將成為另一種防疫破口。日本當局要求所有入境人士都要在家進行為期14天的隔離，每天則會透過民間業者，以專門的定位APP隨時與隔離者聯絡，並要求回報定位，確認對方是否有遵守防疫規定，在家隔離。

根據數據，8日到14日期間，每天平均有2萬3063名13歲以上的隔離者，但每天平均有4054人未回報定位、無法聯絡，占整體的2成。另外，未回復健康狀況調查電子郵件的人也超過4000人。

日本目前處於緊急事態宣言的10個都道府縣中，除了沖繩將延長至7月11日解禁外，其他9個地區將於20日解封。然而由於印度變種病毒（Delta variant）在日本當地的感染情形持續擴大，因此儘管新增感染人數有下降趨勢，當局仍不敢大意，包含北海道、東京、愛知、大阪、兵庫、京都以及福岡等7個地區將會改實施「防止蔓延等重點措施」直到7月11日。

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