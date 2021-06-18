染疫害纖維化！美國「雙肺移植」遽增　肺受損幾周內慘變蜂巢

▲外媒報導美國肺部移植案例增加，圖為美國加州一家醫院加護病房內的新冠肺炎患者。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

感染新冠肺炎病毒會對肺部產生損傷，有些還會出現像是蜂巢狀的「肺部纖維化」等不可逆的永久傷害，這導致重症患者面臨到最糟的情況時，不得不進行肺部移植手術。有外媒就報導，疫情肆虐下，美國各地醫院雙肺移植案例最近有所增加。

根據《西雅圖時報》報導，美國最頂尖醫療機構之一的克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）上周表示，美國各地醫院報告顯事，針對新冠重症的肺部移植案例有所增加，僅管這種手術很折磨人，但這些患者對病毒產生過度發炎性的免疫反應，身體無法正確修復損傷，而當肺部損傷危及生命時，「換肺」成為唯一解方。

▲新冠重症患者需要呼吸機維持血氧濃度，若肺部嚴重纖維化，器官移植可能是唯一活路。（圖／路透）

馬里蘭州國家衛生研究院臨床中心（NIH Clinical Center）屍檢病理學主任克列尼爾（David Kleiner）表示，這些狀況可能導致黃色纖維化的疤痕組織沉澱，不可逆地破壞微小的圓形肺泡，氣體會透過這些氣囊在肺部進行交換，如果肺部受損，在幾周之內就會出現有害的疤痕組織，堆積之下會出現「蜂巢狀」的肺部，使肺部完全變成固態，「病患插管後就只能活到肺部纖維化的階段了。」

國際頂尖的《柳葉刀》呼吸醫學雜誌上月發表一項研究顯示，這類病例在世界各地引發了肺移植手術的一陣高峰，突顯了疫情對倖存者與醫療資源造成的另一方面的負擔。芝加哥西北紀念醫院的醫師去年也於《科學轉化醫學》期刊中發表研究稱，對於依賴呼吸器或透過人工肺為血液供氧的患者，捐贈器官可能是他們唯一的救命選擇。據器官共享聯網數據，美國有超過10.7萬人在等待器官移植，而等候雙肺移植的名單更是長到令人望之卻步。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

靠它涼整天！「移動式水冷氣」特價1980元