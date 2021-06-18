市府賣房子　竟把「小鎮水塔」也賣了！他嚇壞貼錢還回去

▲佛州布魯克斯維爾市的水塔遭誤賣出去。（圖／翻攝Google Maps）



記者吳美依／綜合外電報導

美國佛州布魯克斯維爾市（Brooksville）鬧出烏龍事件，商人里德（Bobby Read）想要自己創業，4月買下市政府擁有的一間車庫，未料前往相關機構領取文件時，才發現自己不只買到車庫，還有旁邊的小鎮水塔。他非常吃驚，只好盡速辦理手續，將水塔還回去，但也因此多花了10元美金（大約新台幣278元）費用。

綜合《今日美國》等外媒報導，里德以5.5萬元美金（大約新台幣153萬元）買下車庫，預計改建為健身房工作室，未料碰上烏龍事件。他表示，自己擁有小鎮水塔一周多，但從未拿到鑰匙，也沒有進入水塔，並於5月14日將擔保契約（warranty deed）歸還市政府。

市議會目前仍在釐清責任，市議員貝爾（Blake Bell）坦言，「我不知道應該由誰承擔責任……我們相信市府經理確實做到盡責查證（due diligence）」。但市府經理肯特尼（Mark Kutney）表示，水塔和車庫在地契的法定說明中屬於同一塊土地，並沒有被拆分開來，「我們是人，有時候也會犯錯」。

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