印度變種太兇猛「AZ疫苗只打1劑幾乎無效」　終結新冠只能靠1招

▲最先在印度被發現的Delta變種病毒，具有高傳性與對抗疫苗的能力。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

傳染力更強，且有能力讓疫苗保護力降低的印度變種病毒（Delta），一直都是人們關切的焦點。然而研究數據表明，儘管現有疫苗在面對印度變種病毒（Delta）時，疫苗效力確實有降低的趨勢，但人們在完成2劑疫苗注射後，依然會有足夠的保護力，而接種疫苗也是減少新變種病毒出現與終結新冠大流行的關鍵策略。

據半島電視台報導，6月初發表在醫學雜誌《刺胳針》的英國研究顯示，接種了2劑輝瑞疫苗的人，在接觸印度變種病毒（Delta）、英國變種病毒（Alpha）和南非變種病毒（Beta）後，抗體水平減分別減少了6倍、2.6倍和4.9倍。

那麼疫苗是否仍能有效對抗印度變種病毒呢？報導指出，目前的實驗結果依舊是令人放心的。據英國公共衛生部（PHE）14日公佈的數據，接種2劑輝瑞疫苗的人，預防因感染印度變種病毒（Delta）而住院的能力高達96%，而AZ疫苗的保護力則為92%。

▲研究顯示，即使現有疫苗在面對印度變種病毒（Delta）時，保護力會降低，但疫苗依然有效。（圖／達志影像）

在接種2劑輝瑞疫苗的2週後，輝瑞對印度變種病毒（Delta）的保護力達88%，而接種2劑AZ疫苗的保護力則為92%。蘇格蘭當局最近也在《刺胳針》上發表了類似的數據。

與此同時，俄羅斯疫苗「史普尼克-V」（Sputnik V）疫苗的研發團隊也在推特上表示，他們的疫苗「比迄今為止的所有疫苗都更有效」，不過他們並未公開相關研究結果。

在現有的疫苗中，只有嬌生疫苗只需要施打1劑，就能達到保護效果，不過科學家尚未有足夠證據，來確定嬌生疫苗在對抗印度變種病毒（Delta）的成效如何。

▲法國和英國政府已改變其疫苗政策。（圖／路透）

英國研究顯示，79%的人在接種1劑輝瑞疫苗後，就對原始的新冠病毒產生保護力，然而在面對印度變種病毒（Delta）時，他們的保護力就驟降至32%。而巴斯德研究所則發現，單劑AZ疫苗對印度變種病毒（Delta）「幾乎完全無效」。

為此，2個國家的政府已改變其疫苗政策。在印度變種病毒（Delta）佔據96%新確診病例數的英國，政府將40歲以上族群2劑疫苗的接種間隔時間，從12週減少至8週，而法國也將接種間隔時間從5週縮短至3週。

法國科學家德菲斯（Jean-François Delfraissy）指出，要防止印度變種病毒（Delta）持續散播的最佳方案，就是「讓一群人全都免疫」，美國6月10日發布的一項研究也證實了接種疫苗的重要性，「提升疫苗接種覆蓋率仍是減少新變種病毒出現與終結新冠大流行的關鍵策略」。

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