　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

34人疫苗猝死爆恐慌！他嗆腦殘：懷孕羊水栓塞「比AZ還危險好嗎」

▲▼有這種中華奧會 還需要中國打壓？記者會，劉敬文、妖西。（圖／記者林敬旻攝）

▲妖西動怒，指出懷孕羊水栓塞比AZ還危險。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉維榛／綜合報導

全國AZ疫苗長者優先接種，有34起猝死案，部分地區出現緩打潮。對此，社運人士「妖西」劉敬文則在粉專開嗆，「AZ全台已施打近百萬劑，女生懷孕碰到致命羊水栓塞的機率可達1/8000，比AZ還危險好嗎？」

「妖西」劉敬文在粉專直呼，「一直跳打AZ喪命的新聞給我看，可是AZ全台已施打近百萬劑，女生懷孕碰到致命羊水栓塞的機率可達1/8000，比AZ還危險好嗎？」文末更氣憤Hashtag，「#數學很差的恐慌社會」、「#腦殘加有病」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，劉敬文是太陽花學運發起人之一，更是位學霸，是台大植物病蟲害學系、心理學系雙學士，也是陽明大學神經科學研究所碩士。

指揮中心副指揮官陳宗彥指出，國內從去年疫情開始到現在75歲以上確診者937例，當中有213例死亡，死亡比例達到22.7％。而截至6月16日為止，國內共計有113萬3515人接種AZ疫苗，其中17萬4098人是75歲以上長者，在11例接種AZ疫苗後死亡的報告中，有8例發生在75歲以上長者，所以從接種數來看，死亡率為0.0046％。

如今全台已有34起猝死案，北市民眾更坦言，打疫苗沒有安心的感覺，「死這麼多會害怕，當然有影響。」長庚醫院院長謝燦堂說，呼籲大家，可能媒體會有不同角度的報導，但以醫學上來看，並沒有比一般長者平常沒有施打疫苗的猝死率還高，所以希望各位長者踴躍來施打。

對於出現緩打潮，中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢指出，因為疫苗就是要打到人身上才有用，「緩打潮不能出現」，對於目前傳出的猝死案例，最重要的是政府要針對每例去鑑定，這樣才能了解真相，且「一定要快」，他提到2009年就出現疫苗緩打潮，整個拖在那，亂七八糟，喊話指揮中心「鑑定完直接講沒關係」。

ET快訊
今增187例本土「新北76例最多」　各縣市分佈曝光
快訊／今增187例本土　21例死亡
500萬劑BNT疫苗給政府　台積電回應了
LIVE／第二批24萬劑莫德納疫苗抵台　陳時中最新說明
發現新變種「Lambda病毒」！WHO：已擴散29國　抗藥性
柯建銘曝郭台銘「買BNT單價」： 不當盤子價格還在談
多人接種後猝死！專家：出現「3大症狀」先別打疫苗
側翼瑟瑟發抖！鄉民細數「郭台銘官司戰績」：律師團就500人
10萬勞工紓困貸款申請「爆量」！　勞動部突要銀行喊卡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

指揮中心宣布：第二批24萬劑莫德納疫苗　下午3時50分抵台

今增187例本土「新北76例最多」　各縣市分佈曝光！

快訊／今日新增187例本土、21例死亡「這波疫情已破500死」

ATM領孩童家庭防疫補貼！　首日中午5.6萬人領1萬現金

多人接種後猝死！專家：出現「3大症狀」先別打疫苗

雲林累計4長者打AZ後猝死！1833人未依通知到場　施打缺席16%

LIVE／第二批24萬劑莫德納疫苗抵台　陳時中最新說明

彰化無「緩打魔咒」　75歲↑長輩預約後「接種率79%」

快訊／台東首例！80歲嬤打疫苗第3天　吃飯突昏迷命危搶救中

竹市第二批5900劑長者AZ報到率7成　1610位一類人員今起開打

神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」

C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

女三寶暴衝！直直撞落一旁車輛　連人帶車墜6公尺卡車內狂哀號

重機雙載騎市民大道...超車右切 「後座女後仰慘摔」網：人消失了

成年棕熊帶幼仔闖民宅抓傷狗！　少女護愛犬飛奔將母熊推下圍欄

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

指揮中心宣布：第二批24萬劑莫德納疫苗　下午3時50分抵台

今增187例本土「新北76例最多」　各縣市分佈曝光！

快訊／今日新增187例本土、21例死亡「這波疫情已破500死」

ATM領孩童家庭防疫補貼！　首日中午5.6萬人領1萬現金

多人接種後猝死！專家：出現「3大症狀」先別打疫苗

雲林累計4長者打AZ後猝死！1833人未依通知到場　施打缺席16%

LIVE／第二批24萬劑莫德納疫苗抵台　陳時中最新說明

彰化無「緩打魔咒」　75歲↑長輩預約後「接種率79%」

快訊／台東首例！80歲嬤打疫苗第3天　吃飯突昏迷命危搶救中

竹市第二批5900劑長者AZ報到率7成　1610位一類人員今起開打

指揮中心宣布：第二批24萬劑莫德納疫苗　下午3時50分抵台

美國白宮：未來幾天分配完8000萬劑疫苗　即刻出貨

意外險可取代疫苗險？　專家提醒：舉證責任差很大！

今增187例本土「新北76例最多」　各縣市分佈曝光！

快訊／今日新增187例本土、21例死亡「這波疫情已破500死」

二伯遭酸變老「黃臉一堆痘痘」　蔡阿嘎高EQ護妻被推爆：亂講！

原本只是第9人選！安海瑟薇闖電影公司求演《Prada》

行政院：台積電捐500萬劑BNT疫苗給政府　公司證實「確有此事」

絕命現場曝！35噸拖板車奪魂右轉　單車騎士捲輪下慘被輾爆亡　

梅傑LPGA經典賽李旻猛抓8鳥　 1桿之差並列第5繼續衝冠

沙鹿茶館38秒狂轟26槍！短褲妹「以為放鞭炮」淡定撥髮自拍

生活熱門新聞

「三級警戒直接到9月」防暑假旅遊潮？指揮中心回應

美贈台「75萬劑疫苗」廠牌揭曉　抵台時間首度曝光

打疫苗已28死　一張圖曝全台分布

LINE瘋傳瘟神下凡收人　「周五天劫日」別穿黑衣

女神示範5套「難駕馭」泳裝　這件下水竟變透明

他分析「郭董8點聲明」　網：專業養套殺

爆發「18人群聚確診」北農緊急回應

第二批莫德納來了！華航CI5556載運

雙北6月火化數激增！和染疫亡者數量差距大

三級警戒再延長兩週？陳宗彥回應了

6/28解封「各縣市分級警戒」？指揮中心回應

萬華重症按摩女自行拔管脫逃！狂咳吐口水擊醫護

好市多「熱銷肉類」限購了

今起「65萬劑莫德納」分2批抵台　下午先來24萬劑

更多熱門

相關新聞

雲林86歲翁接種後猝死　家屬悲：沒想到打疫苗會這樣

雲林86歲翁接種後猝死　家屬悲：沒想到打疫苗會這樣

雲林縣截至17日中午為止接獲2起長者接種疫苗後死亡個案，分別為居住古坑鄉86歲的張姓老翁，有糖尿病、高血壓，沒有過敏史；四湖鄉88歲的吳許姓老婦，有心臟病、狹心症、痛風等疾病，2名長者在15日施打疫苗後，就出現身體不舒服，16日因病況加遽，經送醫急救仍不治死亡。

即／苗栗2死！86歲翁打完疫苗隔2天…睡午覺醒不來亡

即／苗栗2死！86歲翁打完疫苗隔2天…睡午覺醒不來亡

蔡壁如打AZ曝副作用「頭暈到不能工作」　建議孕婦跟這些族群施打

蔡壁如打AZ曝副作用「頭暈到不能工作」　建議孕婦跟這些族群施打

全國第29死！北市89歲嬤打AZ疫苗　清晨躺床上亡

全國第29死！北市89歲嬤打AZ疫苗　清晨躺床上亡

新北施打率跌破5成！侯友宜：還沒條件解除三級

新北施打率跌破5成！侯友宜：還沒條件解除三級

關鍵字：

猝死老人長輩AZ疫苗妖西劉敬文

讀者迴響

熱門新聞

天堂M帳號創天價　1450萬成交

快訊／行政院：正式發函授權郭台銘、台積電代表洽購1000萬劑BNT

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

1萬元育兒津貼入帳　台中五寶爸：再打就換號碼

「三級警戒直接到9月」防暑假旅遊潮？指揮中心回應

美贈台「75萬劑疫苗」廠牌揭曉　抵台時間首度曝光

女兵喝「一杯24%梅酒」秒倒　男士官寢室內性侵錄影

打疫苗已28死　一張圖曝全台分布

筱蕾腫瘤太大3天治療「腦幹已變形」　曝10mins過程

LINE瘋傳瘟神下凡收人　「周五天劫日」別穿黑衣

女神示範5套「難駕馭」泳裝　這件下水竟變透明

PTT推「史上最兇黃蓉」是她！

直球對決蔡英文　郭台銘公開合約：上海代理BNT「德國出貨」

台中「美女保險員」遭性侵分屍！　極凶宅現況曝光

台中教授外遇女學生　妻子翻到情書傻眼

更多

最夯影音

更多
神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」

神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」
C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面