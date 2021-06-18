34人疫苗猝死爆恐慌！他嗆腦殘：懷孕羊水栓塞「比AZ還危險好嗎」

▲妖西動怒，指出懷孕羊水栓塞比AZ還危險。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉維榛／綜合報導

全國AZ疫苗長者優先接種，有34起猝死案，部分地區出現緩打潮。對此，社運人士「妖西」劉敬文則在粉專開嗆，「AZ全台已施打近百萬劑，女生懷孕碰到致命羊水栓塞的機率可達1/8000，比AZ還危險好嗎？」

「妖西」劉敬文在粉專直呼，「一直跳打AZ喪命的新聞給我看，可是AZ全台已施打近百萬劑，女生懷孕碰到致命羊水栓塞的機率可達1/8000，比AZ還危險好嗎？」文末更氣憤Hashtag，「#數學很差的恐慌社會」、「#腦殘加有病」。

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事實上，劉敬文是太陽花學運發起人之一，更是位學霸，是台大植物病蟲害學系、心理學系雙學士，也是陽明大學神經科學研究所碩士。

指揮中心副指揮官陳宗彥指出，國內從去年疫情開始到現在75歲以上確診者937例，當中有213例死亡，死亡比例達到22.7％。而截至6月16日為止，國內共計有113萬3515人接種AZ疫苗，其中17萬4098人是75歲以上長者，在11例接種AZ疫苗後死亡的報告中，有8例發生在75歲以上長者，所以從接種數來看，死亡率為0.0046％。

如今全台已有34起猝死案，北市民眾更坦言，打疫苗沒有安心的感覺，「死這麼多會害怕，當然有影響。」長庚醫院院長謝燦堂說，呼籲大家，可能媒體會有不同角度的報導，但以醫學上來看，並沒有比一般長者平常沒有施打疫苗的猝死率還高，所以希望各位長者踴躍來施打。

對於出現緩打潮，中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢指出，因為疫苗就是要打到人身上才有用，「緩打潮不能出現」，對於目前傳出的猝死案例，最重要的是政府要針對每例去鑑定，這樣才能了解真相，且「一定要快」，他提到2009年就出現疫苗緩打潮，整個拖在那，亂七八糟，喊話指揮中心「鑑定完直接講沒關係」。