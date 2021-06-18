曾染疫仍須打疫苗！　牛津研究：25%確診者半年後「無免疫反應」

▲ 日本航空14日起為東京國際機場工作人員接種疫苗。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國牛津大學針對曾感染新冠肺炎的醫護人員進行研究，發現確診6個月後的免疫反應因人而異，曾經染疫不一定代表能夠長期抵禦病毒，變異株威脅更添變數，顯示不論在疫情初期是否曾染疫，所有人都應接種疫苗至關重要。

《衛報》17日報導，牛津大學科學家與英國冠狀病毒免疫學聯盟（UK-CIC）合作，針對78名去年4月至6月間確診的醫護人員血液樣本進行研究，包括有症狀及無症狀者，確診後6個月內，每個月皆抽血分析免疫反應，取得上述結果。

研究資深作者、牛津大學肝病學及實驗醫學教授巴恩斯（Eleanor Barnes）說明，「若觀察染疫後的免疫反應曲線，多數情況下6個月後依然可以檢測到，但人與人間相差懸殊，這和接種疫苗的清況相常不同。如果施打疫苗，你會得到非常強大的免疫反應，自然感染引起的反應差異就大得多。」

研究顯示，多數有症狀的醫護人員6個月後可測得免疫反應，但無反應者超過1/4，且超過90%無症狀者6個月後無法測得免疫反應。而多數在染疫1個月後產生微弱免疫反應者，6個月後體內沒有任何可中和英國變種（Alpha）的抗體，且沒有任何人擁有對南非變種（Beta）的中和抗體。

每人由自然感染引發的免疫反應懸殊，部分原因是人們生活中接觸到的病毒量不同。接種疫苗的保護力更為可靠，因為每人都能注射標準劑量。巴恩斯說明，「我們認為，過去曾感染並不一定能使你長期免受病毒侵害，尤其是變種病毒威脅。人們不該賴其保護自己未來免受疾病困擾，應該接種疫苗。」

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