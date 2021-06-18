拒打新冠疫苗！他確診雙肺移植裝葉克膜續命　反悔喊話：快去接種

▲加爾札病情迅速惡化，在4月13日進行雙肺移植手術。（示意圖／免費圖庫Pixabay，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國德州43歲男子加爾札（Joshua Garza）今年1月符合新冠疫苗接種資格，但他拒絕施打疫苗，染疫後病情嚴重，需要進行雙肺移植手術。如今他出面喊話，鼓勵其他人打疫苗。

綜合ABC等外媒報導，加爾札今年1月符合新冠疫苗接種資格，但他認定自身不需要打疫苗，拒絕接種，並在同月確診新冠。然而，他不打疫苗的想法並未因染疫改變，就在2月2日這天，在家中走路走到一半昏倒，送醫後裝上葉克膜，才讓他存活下來。

加爾札的病情迅速惡化，肺部嚴重受損，最終在4月13日進行雙肺移植手術，仰賴維生裝置長達2個月後，在5月27日出院。他透露，院方曾經告訴他，「肺正在衰竭當中，所以不知道今晚還能不能照常躺床睡覺，或是明天早上能否醒來。」

「如果我知道現在會這樣，我當初肯定會去打疫苗」，加爾札心想，如果當初有去接種疫苗，現在就無需承受如此嚴重的併發症。休斯頓衛理公會醫院肺移植醫學主任Howard Huang是負責治療加爾札的醫師；他坦言，假若加爾札當初有打疫苗，也就不需要歷經艱辛治療過程。

▲全美超過一半人口已施打至少1劑新冠疫苗，約44%完全接種。（圖／路透社）

依據近期針對波士頓醫護人員的研究發現，就算只打1劑mRNA新冠疫苗，染疫可能性大大降低。其他研究也指出，接種2劑疫苗的人染疫機率非常低，且就算確診，出現的症狀也屬輕症，身體較容易復原。

報導指出，加爾札是休斯頓衛理公會醫院負責進行肺部移植的8例個案之一，由於疫情影響，如今還有其他人還在等待移植。曾有醫師透露，那些染疫需要進行肺移植的患者，肺部狀況有如炸彈在體內爆炸一般。

截至17日，全美超過一半人口已接種至少1劑新冠疫苗，約44%完全接種，隨著疫苗普及，全美病例增加的狀況趨緩，部分城市重新開放。

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