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為了挽救感情！情侶成功「銬在一起123天」　一剪鎖立刻分手

為了挽救感情！情侶成功「銬在一起123天」　一剪鎖就立刻分手。（圖／翻攝自Instagram／sashaplusvika）

▲情侶銬在一起時一度感情升溫，最後仍決定分手。（圖／翻攝自Instagram／sashaplusvika

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭情侶33歲男亞歷山大(Alexandr Kudlay)與29歲女維多莉亞(Viktoria Pustovitova)，2人為了挽回感情決定銬在一起3個月，長達123天後終於能解開手銬重獲自由，只是沒想到2人的連結一斷開就立刻宣布分手。

一同在米達列斯市(Kharkiv)同居的這對情侶，由於感情一直分分合合，便決定把彼此銬在一起進行實驗，在將近3個月的時間中，無論上廁所還是出門全部都得一起做，過著完全沒有隱私的超緊密生活，此方法一度奏效，讓容易負氣就鬧分手的2人願意冷靜下來多溝通，習慣之後2人甚至考慮乾脆銬到結婚那天，沒想到最後仍以分手告終。

2人近來選在基輔的團結紀念碑公園剪斷鎖鏈，維多利亞還開心立刻大喊萬歲，她向媒體表示，「我想要過獨立的生活，並成長為一個獨立的人，我終於自由了」。亞歷山大則表示，當初因為女友常提分手，他才想出這個方法，「感謝所有粉絲對我們的支持，我很開心我們的生命曾經歷過這樣的體驗」。

▼2人銬在一起長達123天。（圖／路透社）

▲▼烏克蘭情侶亞歷山大（Alexandr Kudlay）和維多莉亞（Viktoria Pustovitova）把彼此銬在一起。（圖／路透）

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