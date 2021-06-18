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日佛心老闆砸錢請員工「赴美打疫苗」！　旅行社開賣疫苗團1人12萬

▲▼美國,疫苗。（圖／路透）

▲美國包含紐約在內的部分州開放觀光客施打疫苗，無須出示在當地居住或工作的證明，也不用預約，就可以接種。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本陸續開放各階段年齡層與對象的疫苗施打，但目前仍在推廣高齡長者的疫苗接種，儘管下一步就要開放在職場與大學校內舉辦大規模疫苗接種服務，但僅限於1000人以上的大型企業，許多中小企業員工仍須等待政府開放年輕人施打，才能排到隊。而這也興起了「疫苗旅遊」的風潮，日本一名年輕老闆就自掏腰包讓旗下員工到美國員工旅遊，順便「施打疫苗」。

根據《日本放送協會》報導，京都一間公司「ROOT2」的老闆阪倉豪現年33歲，該公司主要業務為旅館及餐飲業。他表示，不包含他自己在內，光是公司內部20歲到39歲的員工就有18人，雖然想要申請職場接種服務，但因為公司規模不大，不確定是否能夠成功申請。阪倉豪心想，儘管如此也不能坐以待斃，因此才會主動提出要到美國進行「員工旅遊」，到當地施打疫苗。

▲▼日本,東京,日本疫情,東京疫情,鬼滅之刃。（圖／路透）

▲日本疫情嚴峻，年輕人仍然等不到疫苗，因此有部分人士選擇飛到美國接種疫苗。（圖／路透）
阪倉直言，這一切的契機是5月時在網路上偶然看到的一個消息，當時他隨即就詢問了住在洛杉磯的朋友，並得知從日本到訪美國的觀光客的確可以接種疫苗。據悉，目前正在推廣公費疫苗施打的美國，為了喚回因新冠肺炎流失的大量觀光客，因此各州陸續開放民眾不用攜帶在當地居住或工作的證明文件，就可以施打疫苗。

根據當地的非政府組織統計，截至6月1日為止，全美至少有25個州已經開始實施相關政策。為了迎接暑假的觀光旺季，紐約時報廣場周圍、佛羅里達州邁阿密海灘以及阿拉斯加機場都設置了接種站。

阪倉提到，公司的這項服務並不會強制參加，只要員工有興趣參加，公司也會支付所有機票住宿以及到當地產生的費用，讓員工無須擔心。最後，有2間餐廳的店長與副店長參加，共計4人，另外加上公司的代表與阪倉本人，此趟「疫苗旅遊」共有6人參與，目的地則是洛杉磯。由於返國後需要隔離，再加上在當地停留的時間，2間餐廳則暫時停業1個月。

▲▼ 日本機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本部分旅行社推出「疫苗旅遊」行程，帶民眾到紐約接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）
一行人6月初抵達美國洛杉磯，次日便在一間教會停車場設置的接種站以「得來速」的形式接種疫苗。阪倉表示，疫苗接種完全免費，也不需要事前預約，當時負責施打疫苗的人僅向他們詢問是否為觀光客，並將日本的地址與電話註記在接種卡上。

阪倉表示，接種前民眾可以自由選擇要施打莫德納、嬌生或是輝瑞BNT疫苗。為了防止員工出現副作用，因此阪倉也提前打聽好有日本醫師的醫院，所幸最後6人皆未出現發燒症狀，只有接種疫苗的手臂出現些微疼痛感。目前一行人已經回到日本進行14天的隔離。

另一方面，旅行業者也開始響應這種「疫苗旅遊」，東京、北海道等地就有6間旅行社在5月底開始販賣「疫苗接種旅遊團」的行程，目的地是紐約，5天3夜的行程不含機票每人團費47萬日幣（約新台幣12萬元）。

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