華郵專欄：美若想抗中「就給台灣疫苗」　須讓台灣感到不被孤立

▲美國總統拜登曾於6月派3名參議員訪台，宣布將捐贈75萬劑新冠疫苗給台灣。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）以「要對抗中國侵略，就給台灣疫苗」為題撰文，呼籲美國與西方國家必須採取更多行動支持台灣，第一步可以從打擊中國對台灣發起「疫苗脅迫」開始。羅金指出，中國解放軍14日派出28架軍機進入台灣防空識別區（ADIZ），這是迄今為止規模最大的恐嚇行動。

美國學者梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）最近也在美國具權威性的學術雜誌《外交事務》（Foreign Affairs）中寫道，認為習近平永遠不敢侵台的傳統想法，現在看來可說是越來越天真。羅金引述台灣當局與3位旋風訪台宣布捐贈75萬劑疫苗的參議員說法，中國不斷阻擾台灣向中國以外的其他國家採購疫苗，這顯示中國其實不需要發動實際攻擊，就能威脅台灣人民的安全。

▲《華郵》專欄記者羅金表示，美國與西方國家若不提供疫苗幫助台灣，恐會讓台灣認為未來中共若侵台，他們將袖手旁觀。（圖／路透）

當時訪台的美國民主黨籍參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）、昆斯（Chris Coons）以及共和黨籍參議員蘇利文（Dan Sullivan）回國後都接受了羅金的訪問，其中達克沃絲表示，中國干預台灣從聯合國COVAX管道或其他國家取得疫苗，又同時施壓要求台灣接受效力較差的疫苗，「台灣是唯一被阻擋無法取得疫苗的國家，怎能在疫情中掐住一個國家的咽喉？這是不人道的。」

達克沃絲認為，考慮到台灣在疫情初期向各國捐出5100萬副口罩，而美國最起碼能為台灣做到的事，就是捐疫苗。文章提到，中國輿論機構宣稱，參議員旋風訪台是為了上演「反華政治鬧劇」的陰險舉動，同時也在台灣散布，美國囤積太多疫苗，以至於為寵物貓狗接種的假消息。

參議員們認為，美國欠台灣的遠不只是疫苗，面對中國在經濟、政治、資訊戰等方面不斷升級的欺凌與侵略，必須讓台灣知道它沒有被拋棄而獨自面對。蘇利文說，重點在於必須反駁中共為了讓台灣公民相信西方與美國已經忘卻台灣，變得孤立無援，而採取的激進認知作戰，「重要的是，民主國家互相照顧、團結一致。」

羅金表示，美國和西方國家如果不透過提供疫苗來幫助台灣，就相當於在向台北發出訊號表示，未來當中國實際侵台時，這些國家可能不會出手相助，而且提供疫苗一事完全在能力範圍之內，也不會挑戰台海現狀，若不堅定回應習近平對台灣的恫嚇，只會讓中國變本加厲，增加西方國家試圖避免的台海衝突風險。

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