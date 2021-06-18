快訊／今起1~3類可打莫德納「第2批下午抵台」　陳時中14:00說明

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6/18）日為因應COVID-19疫情，下午2時由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。國內首批莫德納疫苗其餘7萬多劑今天配發，同時放寬至1~3類對象都可以接種莫德納；指揮中心今日已證實，今日下午4點多，將有24萬劑莫德納疫苗抵台。

台灣向美國買了505萬劑莫德納疫苗，5月28日首批15萬劑抵台後，近日已陸續開放給前線人員接種，而原先有預留半數疫苗留給第二劑施打，但16日卻宣布保留的這一批貨將配送出去。《ETtoday新聞雲》女記者就提問，「是不是有新的莫德納到貨了？」對此，陳時中僅表示「確實妳很有敏銳度，我們當然有所準備」。

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第二批莫德納疫苗共有65萬劑，都是我國洽購的藥廠訂貨，將分2批次運送。消息人士向《ETtoday新聞雲》透露，第二批莫德納將由華航CI5556貨機載運，從盧森堡起飛，中間停留在杜拜，於下午4點多左右抵達桃園機場。

陳宗彥今早在全國防疫記者會上表示，下午確實有一批疫苗會抵達台灣，約為24萬劑，效期到12月15日，至於確切的抵達時間，因為尚在飛行，所以預定下午4點多到。