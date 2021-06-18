1家4口陳屍家中！妻兒倒地「血流乾」　失業夫上吊輕生

▲屋內的4具遺體皆已僵硬，血跡也早已流乾。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

菲律賓比尼揚市（Biñan）15日發生一起人倫悲劇，1名46歲男子馬丁內斯（JohnnyMartinez）疑似因與41歲的妻子埃斯皮納斯（JollyEspinas）發生爭執，一怒之下便持鎚子將其與分別為7歲和1歲的兒子威斯頓（Winston）及布里克斯頓（Brixton）殺害後再輕生，目前全案仍在調查中。

根據《ABS》報導，當地警方接獲通報後，前往一間民宅發現，地上躺著一家4口的遺體，女主人與2名孩子的頭部皆有遭到重創的痕跡，地上滿是已乾涸的血跡，而一旁雙手染滿鮮血的男主人屍體則吊在樓梯上，景象相當駭人。

▲鄰居表示，曾聽到隔壁屋內傳來孩子的哭聲。（圖／取自免費圖庫pixabay）

報案的鄰居表示，14日晚間約11時許，曾聽到隔壁屋內傳來孩子的哭聲，之後卻未再聽見任何爭吵和打鬥的聲音，令她對此感到奇怪；加上平常埃斯皮納斯早上6、7點便會開門做生意，孩子也會出來玩，但直到15日下午埃斯皮納斯一家的門窗仍然緊閉，讓她相當擔心才會報警處理。

警方到場調查後，發現地上屋內的4具遺體皆已僵硬，血跡也早已流乾，判斷女屋主與孩子應是早就被殺害。據鄰居透露，曾為公車司機的馬丁內斯因疫情失業，經常為了錢和妻子發生爭執；警方推測這起案件極有可能是馬丁內斯因與妻子發生爭執後，一怒之下將妻兒殺死後再行輕生，目前員警已先將遺體送往殯儀館進行屍檢，詳細情形則仍待進一步調查。

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