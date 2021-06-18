　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加拿大機構建議「停打AZ疫苗」！　已接種首劑者應改打輝瑞莫德納

▲▼法國疫苗接種速度逐漸停滯。（圖／路透）

▲法國疫苗接種速度逐漸停滯。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大​免疫諮詢委員會（NACI）17日發布新冠疫苗接種最新建議，各省在大多數情況下應停止使用AZ疫苗，即便接種者施打的首劑疫苗就是AZ疫苗，第2劑應改用mRNA疫苗，像是輝瑞或莫德納疫苗。

加拿大廣播公司（CBC）報導，加拿大各省早在今年5月初以來，就已停止使用AZ疫苗作為第一劑疫苗，但仍允許在施打第2劑時使用AZ疫苗。然而現在發現就算把AZ疫苗擺在第2劑施打，仍會出現血栓風險。

免疫諮詢委員會最新聲明指出，現在有越來越多的證據顯示，混和接種疫苗可能產生更好的免疫效果，「對那些第一劑接種AZ疫苗的人，建議優先首選mRNA疫苗作為第2劑」，且在未來數周就會收到大量輝瑞及莫德納疫苗，預計本月就有1400萬劑到貨，但已接種2劑AZ疫苗的人不必擔心，打AZ疫苗依然具有很好的保護力，能避免染疫後出現重症或死亡的情況。

微生物學及人類遺傳學專家維恩（Donald Vinh）強調，已打AZ疫苗的人應該要知道，這份最新建議並不是代表AZ疫苗被列入黑名單，而是現在還有效力更高且取得容易的選擇，「疫苗本身沒有問題，我們只是優先選擇最適合拿來對抗變種病毒的疫苗。」

宇宙人外信：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
捐疫苗卡關！他分析「郭台銘8點聲明」真的強　網驚：養套殺
北市男陳屍河濱公園　警通知聯醫到場卻傻眼了
快訊／苗栗爆2死！　86歲翁打完疫苗隔2天「午覺醒不來」送醫
24K男停業沒收入！紓困貸款「缺1條件」：完全是孤兒
劉宥彤：如果政府不需要郭台銘買BNT　「直接告訴我們」
LIVE／18人確診！又爆未讓員工快篩　北農最新說明
快訊／求見蔡英文　劉宥彤：郭台銘準備好了「今天下午也可以」
只能買珍奶！護理師慰勞金「每人60元」　網曝真相：有啥好期待
藍鳥亂跑秀下限　大聯盟史上首見「1-3-6-2-5-6」三殺
台中「美女保險員」遭性侵分屍！　極凶宅現況曝光

涼爽舒適的居家布置靈感

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

救寵物引來惡犬包圍！　哥目睹7歲弟被鄰居6條狗活活咬死

哈利禿頭速度比威廉慢10年　專家：現在治療還來得及

接種大陸科興疫苗　350印尼醫護仍染疫！數十人重病住院

疫苗難擋印度Delta變種？4／5成人已打1劑　英國確診數1周飆近49%

白宮證實安排「拜習會」　時間點可能落在10月G20峰會

全球病歿人數破400萬！5國死亡數就佔50% 　新冠持續奪命原因曝光

加拿大機構建議「停打AZ疫苗」！　已接種首劑者應改打輝瑞莫德納

買台國產疫苗？　內部信函曝光！菲律賓FDA：僅對合作持開放態度

美國宣布投入890億「加速研發新冠藥物」　最快今年底問世

巴西女模207公分高！腦瘤導致「巨人症」　老公只有165仍甜蜜放閃

神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」

C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

女三寶暴衝！直直撞落一旁車輛　連人帶車墜6公尺卡車內狂哀號

重機雙載騎市民大道...超車右切 「後座女後仰慘摔」網：人消失了

成年棕熊帶幼仔闖民宅抓傷狗！　少女護愛犬飛奔將母熊推下圍欄

賈永婕遭抹黑「分裂台灣」：我哪根蔥　「順時中、同島一命」直播講到哽咽

救寵物引來惡犬包圍！　哥目睹7歲弟被鄰居6條狗活活咬死

哈利禿頭速度比威廉慢10年　專家：現在治療還來得及

接種大陸科興疫苗　350印尼醫護仍染疫！數十人重病住院

疫苗難擋印度Delta變種？4／5成人已打1劑　英國確診數1周飆近49%

白宮證實安排「拜習會」　時間點可能落在10月G20峰會

全球病歿人數破400萬！5國死亡數就佔50% 　新冠持續奪命原因曝光

加拿大機構建議「停打AZ疫苗」！　已接種首劑者應改打輝瑞莫德納

買台國產疫苗？　內部信函曝光！菲律賓FDA：僅對合作持開放態度

美國宣布投入890億「加速研發新冠藥物」　最快今年底問世

巴西女模207公分高！腦瘤導致「巨人症」　老公只有165仍甜蜜放閃

台南0元公益餐「鐵板麵免費領取」！每日不限數量送完為止

南北代銷霸主信心喊話　力拼下半場！千億案量蓄勢待發

去龍山寺！媽無症狀確診「爸半個月陰轉陽」　她發燒：無止盡隔離

半裸男攔警車告狀！台中街頭小擦撞變5打1　衣服被撕了

救寵物引來惡犬包圍！　哥目睹7歲弟被鄰居6條狗活活咬死

鼎泰豐都沒上市「八方雲集」掛牌了！　網憂心：越來越貴

勸郭台銘直接捐錢　王浩宇：不然都是說說而已

義大利麵燉飯200元有找　莫凡彼餐廳外帶主食6折、飲品5折

捐疫苗卡關！他分析「郭台銘8點聲明」真的強　網驚：專業養套殺

「幫我生一個小孩」母親男友摸上床　隱忍7年怒揭發

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

國際熱門新聞

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

纜車噴飛墜谷！時速100km俯衝摔爛

韓國261人打疫苗後亡　輝瑞占最多

捐贈疫苗　美官：短時間內送到台

網美甜心吸飲料「下秒超反差」！網看傻

美贈台疫苗快到了！　美亞太副助卿曝「台美疫苗兵工廠」計畫

新冠病毒竟會造成「腦部後遺症」

中國近期會嘗試軍事犯台？美軍最高將領給答案了

加拿大議員提「加台關係法」　國會一讀通過

員工拿手榴彈反擊暴力老闆　結果炸爛自己手臂

上次16年前！北韓捐30萬美元給UN

韓國最大電商物流中心大火 消防員受困逾6小時

日本防衛大臣當新會長　被視為助台

即／日本埼玉驚傳挾持案　1男持刀與警對峙

更多熱門

相關新聞

中華郵政13人確診　基層怒退獎章

中華郵政13人確診　基層怒退獎章

中華郵政至今已累計13人確診新冠肺炎，不過仍無郵局因此暫時停業，引發郵政人員不滿。台灣郵政產業工會今日至行政院門口抗議，並退回防疫獎章，對於交通部稱郵政人員為「防疫國家隊」，然而在需要的時候卻把郵政人員踢在一旁，不只待遇不平等，連疫苗接種順序都被排到第七類，政府根本是自打臉。

避群聚　2021宜蘭情人節擬停辦

避群聚　2021宜蘭情人節擬停辦

申辦「孩童家庭防疫補貼」　華南銀祭出現金回饋！

申辦「孩童家庭防疫補貼」　華南銀祭出現金回饋！

疫苗速打站外爺緊牽嬤　感動萬人

疫苗速打站外爺緊牽嬤　感動萬人

澳門增1例台灣入境確診　搭星宇航空抵達

澳門增1例台灣入境確診　搭星宇航空抵達

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情新冠疫苗AZ莫德納輝瑞北美要聞加拿大

讀者迴響

熱門新聞

天堂M帳號創天價　1450萬成交

「三級警戒直接到9月」防暑假旅遊潮？指揮中心回應

美贈台「75萬劑疫苗」廠牌揭曉　抵台時間首度曝光

1萬元育兒津貼入帳　台中五寶爸：再打就換號碼

女兵喝「一杯24%梅酒」秒倒　男士官寢室內性侵錄影

打疫苗已28死　一張圖曝全台分布

筱蕾腫瘤太大3天治療「腦幹已變形」　曝10mins過程

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

女神示範5套「難駕馭」泳裝　這件下水竟變透明

LINE瘋傳瘟神下凡收人　「周五天劫日」別穿黑衣

台中教授外遇女學生　妻子翻到情書傻眼

PTT推「史上最兇黃蓉」是她！

爆發「18人群聚確診」北農緊急回應

北農15人確診　議員：應設快篩站否則不堪設想

第二批莫德納來了！華航CI5556載運

更多

最夯影音

更多
神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」

神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」
C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面