與美國對話或對決？金正恩：會做好兩手準備！　拜登上任後首度喊話

▲美國總統拜登與北韓領導人金正恩。（圖／路透社／ETtoday合圖）

記者王佩翊／編譯



北韓領導人金正恩17日在勞動黨第八屆中央委員會第三次會議中提到，北韓需要掌控朝鮮半島的局勢，為此必須做好與美國「對話」、「對決」的兩種準備。而這是金正恩自美國拜登政府上任後，首次對美國與南韓發出訊息。



根據《韓聯社》引述《朝中社》報導，勞動黨第八屆中央委員會第三次會議15日正式登場，17日會議持續舉行，針對當前的國際情勢進行分析，並討論黨內的應對方案。對此，金正恩在會議中表示，為了維護國家尊嚴與自主發展所帶來的利益，同時保障和平環境與國家安全，因此要分別做好「對話」與「對決」的兩種準備，尤其是在對決方面，絕對要做好「萬無一失」的準備。



金正恩同樣也就國際與地區問題提出對外的政策立場以及原則。他說，勞動黨必須敏捷地應對瞬息萬變的情形，並致力於穩定控制朝鮮半島的局勢。



《朝中社》同樣也提到，金正恩在會上仔細分析了拜登政府的對北韓政策方向，並提出未來將在對美關係上堅持的戰略、戰術應對以及行動方案。金正恩評估了最近國際政治舞台上出現的變化與革命，要求北韓內部應提高在國際間的戰略位置，同時進一步發揮主動性，並且為此營造出有利的外部環境。



金正恩同日發布了親自署名的特別命令書，該命令書內容與穩定民主有關。他表示，本次全會的核心目的就是採取決定性措施，以解決民生問題。他也提醒，應該通過多次會議瞭解民生現況，進而改善相關政策。

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