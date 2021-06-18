美國宣布投入890億「加速研發新冠藥物」　最快今年底問世

▲藥廠默克（Merck）研發的新冠藥物molnupiravir正在試驗中。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國衛生及公共服務部（HHS）17日宣布最新的「疫情大流行抗病毒計畫」，將挹注32億美元（大約新台幣890億元）研發感染初期抗疫藥物，如果候選藥物臨床試驗順利，可望今年年底問世。

《紐約時報》報導，前總統川普任內的「神速行動」（Operation Warp Speed）去年花費180多億美元（大約新台幣5千億）資助藥廠研發疫苗，在破紀錄時間內催生至少5款有效產品，但疫苗領域投資卻遠遠超過治療。拜登政府1月接任後著手推動新計畫，就是為了填補空缺，也不只是針對新冠藥物，還包括其他可能在未來造成疫情大流行的病毒。

此計畫已經有了初步成果，美國衛生部上周宣布，如果目前試驗獲得食品藥品監督管理局（FDA）批准授權，將以12億美元向藥廠默克（Merck）採購170萬劑molnupiravir。此藥物由埃默里大學（Emory University）研究團隊2019年研發，目前試驗受試者鎖定最近感染、風險較高族群，例如肥胖或罹患糖尿病的年長者，結果預計10月出爐。

新冠應對小組首席科學官員柯斯勒（David Kessler）表示，政府可能針對另外2種正在進行臨床試驗的新冠藥物採取類似協議。

據悉，其中一個是Atea藥廠研發的AT-527，此藥物已被證明能夠安全有效治療C型肝炎，早期研究也表明可能對新冠肺炎有效，目前正在進行晚期臨床試驗。另一款藥物是輝瑞（Pfizer）科學家修改SARS藥物結構所研發的PF-07321332，預期下個月進入晚期試驗。

美國傳染病權威、國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Dr. Anthony Fauci）非常支持此計畫，期待很快看到民眾篩檢陽性或出現症狀後，就可以盡速到藥局購買口服藥物。他坦言，根據過去經驗，首批新冠藥物或許只能提供有限效益，但將會是一個好的開始，「我們這些年來一直在處理這些藥物，我們從來沒有第一棒就打出全壘打」。

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