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美軍參謀首長：短期內中國軍事犯台可能性低

▲▼美國最高將領、參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國最高將領、參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓17日專電

美軍參謀首長聯席會議主席密利今天表示，中國軍隊短期內對台灣發動軍事攻擊的可能性低，暫時也沒有必須對台動武的動機；中國要發展足夠軍事能力還有一段路要走。

密利（Mark Milley）與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天連袂出席參議院撥款委員會（Appropriations Committee）預算聽證會。

日前才與另外2位參議員旋風訪台，並宣布美國將提供台灣75萬劑疫苗的參議員昆斯（Chris Coons）質詢兩人，對中國在可見未來將透過武力統一台灣的可能性評估，以及如何與盟友和夥伴合作，阻止中國在台海採取任何進一步挑釁行為。

對此，奧斯汀表示，統一台灣毫無疑問是中國的目標，但時間表仍須再評估。他指出，中國很可能想武力奪台，但中國何時具備這樣的能力仍有待觀察。

他並重申美方協助台灣防衛的立場表示，美方會依循台灣關係法、美中三公報與六項保證，為台灣提供自我防衛能力。

隨後答詢的密利評估，中國要發展實際能力進行軍事行動，以透過軍事手段奪取台灣，仍有一段路要走；中國現在也沒有太大意願或動機要對台採取軍事行動，他認為，中國短期內軍事奪台的可能性低。

 
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