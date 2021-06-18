岸信夫任日本宏都拉斯議員聯盟會長「又提到台灣」　被視為助台

▲日本新防衛大臣岸信夫（Kishi Nobuo）。（圖／路透）



中央社記者楊明珠東京17日專電

日本防衛大臣（國防部長）岸信夫16日在社群網站表示，被推選為「日本與宏都拉斯友好議員聯盟」新會長，並說宏都拉斯是台灣在中南美少數的邦交國之一。

岸信夫透過擔任「日本與宏都拉斯友好議員聯盟」新會長的機會特意提及台灣，被視為有暗助台灣鞏固與宏都拉斯邦誼之意。

岸信夫在臉書（Facebook）和推特（Twitter）上表示，在「日本與宏都拉斯友好議員聯盟」總會上被選為新會長。總會邀宏都拉斯駐日大使塞納（H.E. Alejandro Palma Cerna）與會。

岸信夫寫道：「宏都拉斯是與台灣在中南美洲少數的邦交國之一，今後也會為兩國的關係發展盡力。」

國際上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗短缺，中國積極在世界各地進行「疫苗外交」，以有條件方式提供中國產疫苗。先前曾傳出，中國以疫苗利誘宏都拉斯、巴拉圭等台灣邦交國外交轉向。