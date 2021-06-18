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美俄峰會　分析家：拜登欲削弱普丁在國際舞台重要性

▲▼普丁與拜登會面。（圖／路透）

▲拜登與普丁16日在瑞士進行首次面對面峰會。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在瑞士日內瓦的峰會結束後，有分析家表示，拜登正設法削弱普丁在國際舞台上的重要性。

上任後首度出訪的拜登，設法將俄羅斯塑造成小角色，而非美國的直接競爭對手，因為華府日益將心思放在對付中國上。

路透社報導，幕僚表示，拜登希望傳遞的訊息，是俄羅斯總統普丁的行為，包括干預選舉、對西方國家網路攻擊和對待國內異議人士的方式，都讓他在國際舞台受到孤立。

部分觀察家表示，但拜登同時又要努力遏止美俄關係惡化，嚇阻核衝突威脅，這可能有其難度。

川普政府時期的國安顧問莫里森（Tim Morrison）說：「（拜登）政府想要緩和緊張局勢，不過我不清楚普丁是否也有同樣想法。」

▲▼普丁與拜登會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁與拜登會面。（圖／達志影像／美聯社）

美俄官員會前都認為，日內瓦峰會不容易有重大突破；這種想法是對的，雙方並沒有談出具體成果。

即使如此，這兩位領袖承諾會就武器控制和網路安全恢復談判，並尋找可能合作的領域。

拜登上任不久後，一再稱普丁是「劊子手」，美俄關係早就因此變得緊張。兩國外交關係裂痕不僅加深，也撤回派駐在對方首都的外交官。

2014年俄國吞併了烏克蘭的克里米亞後，歐巴馬稱俄國為「區域強國」。拜登為了呼應前總統歐巴馬的做法，力求不把俄羅斯塑造成美國的直接競爭對手。

拜登在與普丁結束會談後說，俄國非常想要維持大國的地位。

拜登在搭機離開日內瓦之前說：「俄國現在處境非常、非常艱難，他們受到中國的擠壓。」

▲▼拜登與普丁首度峰會。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁與拜登會面。（圖／達志影像／美聯社）

拜登也指出俄國經濟遭遇的問題，並呼籲普丁釋放兩名被控間諜罪的美國人，也提到美國資助的自由歐洲電台（Radio Free Europe）和自由電台（Radio Liberty）面臨的威脅。

他說，美國商人「不想待在莫斯科了」。

新海芬大學（University of New Haven）副教授、俄國和歐亞事務專家施密特（Matthew Schmidt）說，拜登正設法削弱普丁在國際舞台上的重要性。

施密特說：「策略純粹就是利用說出一些事實真相，故意激怒普丁。無論如何，都會招致強烈反彈。」

一名資深政府官員表示，拜登對俄國採取的策略成功可能性更高，因為拜登在與普丁見面之前，先後參加了英國舉辦的七大工業國集團（G7）高峰會和在比利時布魯塞爾召開的北大西洋公約組織（NATO）峰會，號召盟邦支持「以規則為基礎的國際秩序」原則。

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