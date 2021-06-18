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疫情衝擊！8年級美髮師「業績雪崩暴跌」　房東暖喊：每月少收3萬

▲▼Utopia Hair Nation。（圖／陳威均提供）

▲Utopia Hair Nation於去年8月正式開幕。（圖／受訪者提供）

記者林緯平／專題報導

全球去年逢疫情嚴重衝擊，台灣彷彿是個世外桃源，讓懷抱創業夢的年輕設計師陳威均，毅然決然選擇在去年8月成立「Utopia Hair Nation｜烏托邦髮型國度」，希望用自身做表率，改變設計師們的薪資待遇。但近2個月本土疫情升溫，讓髮廊生意大受影響，但在艱困時刻「房東超暖心舉動」，讓他更有撐下去的動力！

非科班出身設計師　疫情下勇敢追夢開店

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非科班出身的陳威均，在學生時期就讀媒體相關科系時，就是一個非常有主見的人，不隨波逐流、擁有獨特思辨能力。或許是這樣「傲骨」個性，他畢業3年後靠努力成為美髮設計師，並成為一間髮廊的主理人，期待在競爭激烈的環境中，一步步建構出心中夢想的藍圖。

▲▼Utopia Hair Nation設計師陳威均。（圖／陳威均提供）

▲碰到疫情衝擊，陳威均的美髮店業績慘跌。（圖／受訪者提供）

Utopia Hair Nation處於起步階段，陳威均坦言還過著「被錢追著跑」的日子，但心裡卻是踏實、快樂的。然而隨4月底本土疫情爆發，全台在5月中進入三級警戒，讓陳威均漸漸感受到壓力爬上肩頭。「一開始其實業績沒什麼影響，但在疫情被大肆報導後，造成的恐慌效應，讓客人開始怯步，5月業績就大幅滑落」，從這位年輕設計師口中聽出些許的無奈，業績一下從原本的月平均60萬，滑至剩不到20萬，讓基礎還不穩的髮廊事業受到打擊。

艱困時期拚生存　美髮業發展電商求金流

儘管台北沒像桃園曾強迫美髮業關門，但疫情所帶來的生計衝擊，讓陳威均形容「即使政府沒要求關店，但目前的防疫警戒就等同是變相停業」。雖然在雙北在剛宣布升至三級警戒時，Utopia Hair Nation曾以員工健康考量，自主停業一周，但停業就沒錢賺，「加上政府的補助說實在只能救一個月」，這讓部分設計師向陳威均反應想要開工上班，所以現階段髮廊改為「預約制」，有客人才會開門。

▲▼Utopia Hair Nation設計師陳威均。（圖／陳威均提供）

▲目前店內採有客人預約，設計師才會來上班。（圖／受訪者提供）

在全民健康及個人生計下，陳威均當然以防疫為重，但站在業主的立場，勢必要想辦法在艱困時期找出路。畢竟美髮業無法遠距上班，即使現階段許多客人會取消預約，陳威均仍與團隊研擬推出電商服務，望透過販售店內所用的美髮產品，以及相關未來服務券，在疫情之下增加收入來源。然而，這時候客人的慰問更讓陳威均備感窩心，他談到「儘管客人沒上門，但透過訊息鼓勵我們撐下去，即使這不是什麼實際幫助，但無疑是精神上的一大安慰」。

▲▼Utopia Hair Nation設計師陳威均。（圖／陳威均提供）

▲何時才會看到客人回流，陳威均也不敢保證。（圖／受訪者提供）

房東霸氣少收房租　他學動漫主角面對絕境

但談到「最實際」的幫助，無疑是房東霸氣的的少收3個月共9萬房租，陳威均直言「這真的是最暖，也最霸氣的幫忙了」。現階段選擇咬牙苦撐，陳威均回憶起選擇在去年8月開店，說實在把很多事情想得太過簡單，苦言「現在算是買教訓在生活」，但再多的謾罵、無奈也換不回正常生活的美好泡泡破滅之事實。

或許是心中的傲骨精神醞釀，在這困難時刻，陳威均仍展現「要做給別人看」的骨氣，他套用《七龍珠》主角孫悟空的經典語錄，「在絕境中戰鬥，才能最好的發揮實力」，勉勵自己能在這波疫情中與夥伴們一起挺住，待未來逐步恢復正常生活後，能提供客人更好的服務品質。

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