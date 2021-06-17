快訊／租金補貼每月最高8千　8月2日開放申請

▲租金補貼最高8千。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐政璿／台北報導

租屋族注意！內政部營建署指出，今年住宅租金補貼受理時間為8月2日至8月31日，受理申請項目包含租金補貼、自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼，第1次計畫戶數共有10.6萬戶，每月最高補貼8,000元。

租金補貼金額再分級 每月最高補貼8000元

營建署表示，去（109）年已依地區、是否單身及單身者之年齡調整租金補貼金額為2,600元至5,000元不等，今年再依城鄉差距、家戶人口數、是否具備經濟或社會弱勢身分等，細分為2,000元至8,000元不等。

以1家5口的低收入戶家庭為例，補貼金額為第一級，若租在新北市三重區，補貼上限為5,000元。如為桃園市25歲的單身青年，未具有經濟或社會弱勢身分，則補貼上限為2,400元。若是新婚夫妻，未具備低收入戶身分，補貼金額為第二級，租在高雄市內門區，則補貼上限為3,200元。

修繕住宅貸款利息補貼往年名額皆有剩 有需要者可留意

自購住宅貸款利息補貼優惠貸款額度，依購屋地區分為3種級距，臺北市最高250萬元、新北市最高230萬元、其他縣市最高210萬元。

修繕住宅貸款利息補貼優惠貸款額度，不分地區最高皆為80萬元。營建署提醒，過去修繕利息補貼申請戶數皆未達計畫戶數，有需要的民眾請把握機會，但務必核准後再辦理修繕。如有緊急修繕需求者需事先取得地方政府同意才能先行修繕，能否適用優惠貸款以審查結果為主。

此外，為防疫及鼓勵民眾善用線上申請，營建署今年也有舉辦「線上申請請衝一波 電動機車騎回家」抽獎活動，除了線上申請的民眾有機會獲得超商禮券外，只要申請人數達一定人數，就會陸續加碼送Gogoro機車、iPhone、空氣清淨機等好禮，另也針對線上申請修繕住宅貸款利息補貼申請的民眾，提供特別獎機會，並請民眾廣為分享。

其他人也看了這些新聞...

► 費鴻泰盼「打一劑保兩命」 提案孕婦優先施打mRNA疫苗

► 診所剩疫苗「找不到75歲↑接種」 柯文哲：別浪費！其他人也可打