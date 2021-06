失業男刮中2萬「兌獎順手買彩券再中獎」　幸運爆棚爽抱8千萬！

▲美國一名男子被解僱後刮中1000美元的刮刮樂,隔天領獎時又再中300萬美元。此為示意圖,非新聞當事人。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)

記者葉睿涵/編譯

美國賓州男子萊特(Randy Lytle)失業後,在路邊買了一張刮刮樂,幸運地刮中了1000美元(約新台幣2萬7700元)。沒想到,在他第二天要前往商店兌獎的路上,他買的另一張彩票又刮中300萬美元(約新台幣8335萬元),讓他與未婚妻震驚不已。

據CBS報導,賓州30歲的鋼鐵工人萊特,最近剛剛失業。他13日在經過一家酒吧時,意外看見路邊有一個刮刮樂的攤子,於是萊特便隨手買了一張彩票,決定碰碰運氣。非常幸運的,萊特立刻就刮中了1000美元。

Two weeks after his $3 million lottery jackpot win on a scratch-off Pennsylvania Lottery ticket at Giant Eagle in Ligonier, Randy Lytle, a furloughed steelworker, still can’t believe his lottery luck.



Via @ppeirce_tribhttps://t.co/C9nXLs1fAk