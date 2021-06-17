恆河漂木箱傳哭聲　船夫一開「發現女嬰」！捧胸前安撫揪心畫面曝

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度北方邦一名船夫在恆河附近發現傳來嬰兒哭聲的木箱，一近看這才發現是名剛出生不久的女嬰。在箱子中，放有一張星象卡，上頭寫著孩子的出生時間與日期，以及她的名字。

綜合NDTV、BBC報導，當地船夫Gullu Chahudhary也是名神職人員，當時與其他人一同在恆河岸邊，但發現孩子哭聲傳出後，都沒人上前幫忙，只有他邁出步伐衝上前確認，一打開木箱，就看到一個裹著紅色布料的孩子，躺在有宗教神像裝飾的木箱之中。

▲在箱子中放著一張卡，寫有孩子出生時間和日期。（圖／翻攝自推特）

依據流傳的影片，Gullu Chahudhary從水中撿起木箱，接著伸手把孩子抱進懷裡。他隨後把孩子帶回家，警方在接獲通報後來到他家接走女嬰，孩子隨後被送往醫院進行身體健康狀況監測。

警方表示，在箱子中放著星象卡，寫有孩子出生時間和日期，並提到她的名字就叫甘佳（Ganga），而這個名字在印度語也代表著恆河。

現已知孩子未來將被送往收容所，官員們正針對孩子被放入箱中漂流一事進行調查。儘管Gullu Chahudhary表達想要撫養女孩的意願，直言孩子是來自恆河的禮物，但警方仍對此事保持沉默，強調目前正在尋找她的親生父母。

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