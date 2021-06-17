IMD世界競爭力評比　台灣升至全球第8超越美日韓！創8年來最佳

▲在全球64個國家與地區中，2021年世界競爭力前10強分別為瑞士、瑞典、丹麥、荷蘭、新加坡、挪威、香港、台灣、阿拉伯聯合大公國及美國。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾17日專電

瑞士洛桑管理學院（IMD）今天公布2021世界競爭力報告，台灣排名第8，較去年上升3名，創2013年以來最佳成績，除在亞太國家中高居第3，在人口逾2000萬經濟體中更高居第一。

根據IMD最新公布世界競爭力報告，在全球64個國家與地區中，2021年世界競爭力前10強分別為瑞士、瑞典、丹麥、荷蘭、新加坡、挪威、香港、台灣、阿拉伯聯合大公國及美國。

▲IMD公布最新世界競爭力報告，前5名分別為瑞士、瑞典、丹麥、荷蘭、新加坡，台灣排名第8。（圖／翻攝自洛桑管理學院網頁imd.org）

IMD全球競爭力中心表示，從今年排名發現，表現最佳的經濟體特點是創新投資、經濟活動多樣化，以及具有支持性的公共政策。在2019冠狀病毒疾病（Covid-19）全球大流行之前，這些經濟體在相關領域的能力，使其更有效地應對經濟影響。

在台灣部分，今年總排名第8，除較2020年上升3名，更是自2013年以來新高。至於在14個亞太國家中僅次於新加坡及香港排名第3。

此外，與人口超過2000萬的國家相較，台灣競爭力表現高居全球第一，其次是美國及加拿大分別排名第2及第3。

▲根據2021世界競爭力報告，與人口超過2000萬的國家相較，台灣競爭力表現高居全球第一，其次是美國及加拿大。（圖／翻攝自洛桑管理學院網頁imd.org）

IMD評比主要包括4大項目，包括「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」及「基礎建設」，台灣今年在這4大項全球排名分別為第6、第8、第7及第14。

台灣評比結果今年進入至前10強，IMD指出，因上述4大指標全面進步，其中最亮眼是經濟表現評比大幅躍升至第6，但也提到2021年面臨技術創新、深化國際合作、及加強國內外投資，搶攻疫情後全球復甦商機等挑戰。