鴨舌帽男街頭被圍毆　淡定掏「RGD-5手榴彈」瞬間炸傷5人

▲男街頭被揍，竟然隨身帶著手榴彈。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭哈爾科夫市(Kharkiv)一名男子在街上遭到圍毆，為了反擊竟然從口袋中掏出「一顆手榴彈」，丟出後立即引發戲劇性爆炸，當場造成5人受傷，受害者年齡為16歲至33歲之間，傷者全都被送去醫院緊急接受治療中。

這起誇張事件8日發生在哈爾科夫市一間超市外，影片中可看到，一名戴著鴨舌帽的男子遭多人包圍，其中一名男子上前揍了他一拳後，他冷靜從口袋中掏出手榴彈，隨後便引發爆炸。

當地警方表示，目前已逮捕丟手榴彈的29歲男子，他所使用的是RGD-5手榴彈，爆炸造成5人受傷，其中2名傷者是只有16與17歲的青少年，未對外進一步說明傷者的受傷情況。丟手榴彈男子因涉嫌非法攜帶武器、彈藥和爆炸物的罪名被拘捕中，若是罪成將面臨10年至15年刑期或終身監禁。