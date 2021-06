車頭1分鐘內栽進地底下　愛車泡泥漿竟是填井偷工減料

▲孟買一名醫生愛車被停車場下的老井吞噬。(示意圖/記者吳世龍攝)

實習記者巫彥臻/台北報導

印度孟買一名醫生將Venue愛車停在停車場,並和建築物保持安全距離,近日因暴雨襲擊這座城市,這台車在1分鐘之內像被吞噬般掉進坑洞,且泡在泥漿中,據調查,下方是一口80年的舊井,研判當時偷工減料,並未將水泥填補完整才釀意外。

綜合印度媒體報導,居民表示,這坑洞是80年以上的老井,40年前就應該用水泥填補完畢,研判當時偷工減料,只掩埋了一半,還留下另一半坑洞,加上近期豪雨不斷,水泥的堅固程度也隨著時間削弱,也有民眾表示,那麼多人把車停在那裡,這還是第一次發生。

網友看到影片,紛紛在下方留言:「是我看錯了還是真的有人在車上?」、「這是非常可怕的意外,正逢雨季更應該注意放在戶外的車輛」、「保險有理賠嗎?他們會說這是自然災害,所以不在範圍內嗎?」、「天啊!不敢想像這種事會發生。」

Car swallowed completely by a sinkhole in residential complex in Mumbai.. Later discovered that it was a covered well under a parking lot! pic.twitter.com/nvLct0QqfU