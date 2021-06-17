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車頭1分鐘內栽進地底下　愛車泡泥漿竟是填井偷工減料

▲▼中山地下道淹水，3台汽車險些滅頂 。（圖／記者吳世龍攝）

▲孟買一名醫生愛車被停車場下的老井吞噬。（示意圖／記者吳世龍攝）

實習記者巫彥臻／台北報導

印度孟買一名醫生將Venue愛車停在停車場，並和建築物保持安全距離，近日因暴雨襲擊這座城市，這台車在1分鐘之內像被吞噬般掉進坑洞，且泡在泥漿中，據調查，下方是一口80年的舊井，研判當時偷工減料，並未將水泥填補完整才釀意外。

綜合印度媒體報導，居民表示，這坑洞是80年以上的老井，40年前就應該用水泥填補完畢，研判當時偷工減料，只掩埋了一半，還留下另一半坑洞，加上近期豪雨不斷，水泥的堅固程度也隨著時間削弱，也有民眾表示，那麼多人把車停在那裡，這還是第一次發生。

網友看到影片，紛紛在下方留言：「是我看錯了還是真的有人在車上？」、「這是非常可怕的意外，正逢雨季更應該注意放在戶外的車輛」、「保險有理賠嗎？他們會說這是自然災害，所以不在範圍內嗎？」、「天啊！不敢想像這種事會發生。」

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